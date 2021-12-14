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Денег на укрепление границы Украины почти не дали – Стефанчук назвал причину

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
14 декабря, 18:46
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Из необходимых 17 млрд гривен нашли менее миллиарда
Стена останется дырявой - нет денег / Коллаж "Сегодня"
Стена останется дырявой - нет денег / Коллаж "Сегодня"

В текущем бюджете на укрепление государственной границы предусмотрено всего 900 миллионов гривен из необходимых 17 млрд грн. Все потому, что непонятно откуда взять всю сумму.

Об этом в интервью агентству "Интерфакс" сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук.

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Ситуация

"Это огромные деньги. Надо понимать, откуда их взять. И потому было сформировано предложение о том, что в первую очередь необходимо для улучшения безопасности, и определена именно та сумма, о которой вы упомянули. То есть первый, так сказать, транш мы передали", — рассказал Руслан Стефанчук.

Не менее, чем украинских коллег, недостаток финансирования волнует наших соседей — Польшу и Литву. Со слов главы Верховной Рады, он обсуждал этот вопрос в Варшаве со своими иностранными коллегами. Тогда спикеру пришлось связываться с министром внутренних дел Денисом Монастырским, чтобы убедить европейцев, что наша граница сдержит поток мигрантов. Кстати, именно Монастырский впервые озвучил в Верховной Раде сумму в 17 миллиардов, необходимую для обустройства границ.

Также Руслан Стефанчук признал, что на сегодняшний момент остается незакрытым вопрос относительно демаркации границы вообще. "То есть за 30 лет у нас не была создана ситуация безопасности на границе, и впервые это начало решаться сейчас", — отметил спикер.

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Проект "Стена"

  • В начале декабря сообщалось, что Европейский Союз поможет Украине обустроить границы с Беларусью и Россией. О предоставлении 1,4 млн евро Киеву на этот проект договорились министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и глава представительства ЕС в Украине, посол ЕС Матти Маасикас.
  • Монастырский своевременно попросил Верховную Раду заложить в госбюджет на следующий год 17 млрд грн на обустройство границы с Беларусью и Россией. По его словам, за эти средства будет обустроен участок протяженностью 1 тыс. 505 км вдоль границы с Россией и 1 тыс. 84 км вдоль границы с Беларусью.
  • Недавно бывший премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что половина границы Украины с Россией без ограждения. Он считает, что деньги на стену можно было взять из президентской программы "Большое строительство".

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