Даже в Африке не спрячется: Киев объявил "охоту" на Поклонскую

Экс-прокурор Крыма пролетела на выборах в Госдуму и ее сослали куда подальше, но и там у нее могут быть проблемы

Поклонская от украинского правосудия не скроется даже в Кабо-Верде. Коллаж "Сегодня"

У "бывшего главного прокурора" оккупированного Крыма Наталии Поклонской могут возникнуть проблемы в африканской республике Кабо-Верде, куда она была назначена послом России, поскольку Киев уже сообщил этой стране о преступной деятельности новоиспеченного дипломата. Об этом "Сегодня" сообщил спикер МИД Украины Олен Николенко.

Он напомнил, что в Украине Поклонскую разыскивают за государственную измену, а также она находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии.

"Спрятаться не получится даже в Африке. МИД Украины уже поднял перед правительство Кабо-Верде вопрос преступной деятельности гражданки Поклонской", – сказал Николенко.

Чем "отличилась" Поклонская в Украине и России