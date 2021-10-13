Даже в Африке не спрячется: Киев объявил "охоту" на Поклонскую

У "бывшего главного прокурора" оккупированного Крыма Наталии Поклонской могут возникнуть проблемы в африканской республике Кабо-Верде, куда она была назначена послом России, поскольку Киев уже сообщил этой стране о преступной деятельности новоиспеченного дипломата. Об этом "Сегодня" сообщил спикер МИД Украины Олен Николенко.
Он напомнил, что в Украине Поклонскую разыскивают за государственную измену, а также она находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии.
"Спрятаться не получится даже в Африке. МИД Украины уже поднял перед правительство Кабо-Верде вопрос преступной деятельности гражданки Поклонской", – сказал Николенко.
Чем "отличилась" Поклонская в Украине и России
- Поклонская до оккупации Крыма работала в органах прокуратуры Украины, а также была прокурором АРК. Весной 2014-го была назначена оккупационными властями "прокурором Республики Крым". Именно она инициировала уголовное преследование крымских татар и запрет в 2016 году деятельности Меджлиса. Против Натальи Поклонской в Украине расследуются два уголовных производства. А еще в 2014 году она была объявлена в розыск.
- Поклонская незаконно стала "депутатом" Госдумы в 2016 году по списку партии Владимира Путина "Единая Россия" из-за проведения выборов в оккупированном Крыму.
- В период "депутатства" она отметилась рядом странных инициатив. В 2020 году она предлагала переименовать законопроект "О профилактике семейно-бытового насилия в РФ" в "Закон об укреплении и сохранении семьи", заявив также о намерении предложить к нему поправки.
- А в 2017 году предлагала правки к законам, которые позволили бы лишаться гражданства Украины и получать гражданство России всего лишь направив по почте соответствующее заявление об отказе от гражданства в органы власти Украины.