Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❄ Будет ли тепло? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🙏 Покров-2021 👑 Мисс Украина: фото
СЕГОДНЯ Власть События

Даже в Африке не спрячется: Киев объявил "охоту" на Поклонскую

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
13 октября, 18:27
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Экс-прокурор Крыма пролетела на выборах в Госдуму и ее сослали куда подальше, но и там у нее могут быть проблемы
Поклонская от украинского правосудия не скроется даже в Кабо-Верде. Коллаж "Сегодня"
Поклонская от украинского правосудия не скроется даже в Кабо-Верде. Коллаж "Сегодня"

У "бывшего главного прокурора" оккупированного Крыма Наталии Поклонской могут возникнуть проблемы в африканской республике Кабо-Верде, куда она была назначена послом России, поскольку Киев уже сообщил этой стране о преступной деятельности новоиспеченного дипломата. Об этом "Сегодня" сообщил спикер МИД Украины Олен Николенко.

Он напомнил, что в Украине Поклонскую разыскивают за государственную измену, а также она находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии.

"Спрятаться не получится даже в Африке. МИД Украины уже поднял перед правительство Кабо-Верде вопрос преступной деятельности гражданки Поклонской", – сказал Николенко.

Чем "отличилась" Поклонская в Украине и России

  • Поклонская до оккупации Крыма работала в органах прокуратуры Украины, а также была прокурором АРК. Весной 2014-го была назначена оккупационными властями "прокурором Республики Крым". Именно она инициировала уголовное преследование крымских татар и запрет в 2016 году деятельности Меджлиса. Против Натальи Поклонской в Украине расследуются два уголовных производства. А еще в 2014 году она была объявлена в розыск.
  • Поклонская незаконно стала "депутатом" Госдумы в 2016 году по списку партии Владимира Путина "Единая Россия" из-за проведения выборов в оккупированном Крыму.
  • В период "депутатства" она отметилась рядом странных инициатив. В 2020 году она предлагала переименовать законопроект "О профилактике семейно-бытового насилия в РФ" в "Закон об укреплении и сохранении семьи", заявив также о намерении предложить к нему поправки.
  • А в 2017 году предлагала правки к законам, которые позволили бы лишаться гражданства Украины и получать гражданство России всего лишь направив по почте соответствующее заявление об отказе от гражданства в органы власти Украины.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
Опрос
Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.35

Российский рубль (₽)

0.3666

Евро (€)

30.43

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,60
30,50
30,00
29,00
17,67
31,08
29,85
27,95
18,33
32,18
31,98
30,59
18,59
32,99
31,14
28,68
18,09
35,09
31,60
28,50
18,28
35,38
32,56
30,75
18,34
35,50
32,56
31,35
18,97
35,50
32,56
31,35
18,98
35,97
32,56
33,97
18,97
Короновирус за неделю

95 876

заболело за неделю в Украине

+35%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять