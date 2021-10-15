Давление Запада по делу Саакашвили: посол Грузии вызван в МИД Польши

Тбилиси напомнили про его евроатлантические устремления

Грузинским дипломатам приходится отвечать за действия своего правительства / Коллаж "Сегодня"

Посол Грузии в Варшаве вызван в МИД Польши для обсуждения состояния здоровья задержанного третьего президента Грузии Михеила Саакашвили.

Об этом сообщает агентство "Грузия онлайн" со ссылкой на заявление польского внешнеполитического ведомства в Twitter.

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"Ухудшение здоровья Михеила Саакашвили после его ареста сегодня обсудили в МИД Польши с поверенным в делах Грузии в Польше. Прозрачность, приверженность верховенству закона и воздержание от политических действий важны для достижения евроатлантических устремлений Тбилиси", — сказано в сообщении внешнеполитического ведомства Польши.

Ранее МИД Украины приглашало представителей посольства Грузии в нашей стране для получения официальной информации об основаниях и обстоятельствах задержания гражданина Украины Михеила Саакашвили, который прилетел в Грузию спустя восемь лет.

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