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Давление Запада по делу Саакашвили: посол Грузии вызван в МИД Польши

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
15 октября, 11:58
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Тбилиси напомнили про его евроатлантические устремления
Грузинским дипломатам приходится отвечать за действия своего правительства / Коллаж "Сегодня"
Грузинским дипломатам приходится отвечать за действия своего правительства / Коллаж "Сегодня"

Посол Грузии в Варшаве вызван в МИД Польши для обсуждения состояния здоровья задержанного третьего президента Грузии Михеила Саакашвили.

Об этом сообщает агентство "Грузия онлайн" со ссылкой на заявление польского внешнеполитического ведомства в Twitter.

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"Ухудшение здоровья Михеила Саакашвили после его ареста сегодня обсудили в МИД Польши с поверенным в делах Грузии в Польше. Прозрачность, приверженность верховенству закона и воздержание от политических действий важны для достижения евроатлантических устремлений Тбилиси", — сказано в сообщении внешнеполитического ведомства Польши.

Ранее МИД Украины приглашало представителей посольства Грузии в нашей стране для получения официальной информации об основаниях и обстоятельствах задержания гражданина Украины Михеила Саакашвили, который прилетел в Грузию спустя восемь лет.

Вторая неделя голодовки

  • На 10-й день голодовки у бывшего президента Грузии начались проблемы со здоровьем. Об этом заявил адвокат политика.
  • Ранее член политсовета Единого национального движения, секретарь по вопросам обороны и безопасности, бывший вице-спикер парламента Грузии (2012 год) Георги Барамидзе рассказал сайту "Сегодня", что Саакашвили продолжает голодовку на одной воде и похудел уже на 12 килограммов.
  • Николоз Кипшидзе, лечащий врач Михеила Саакашвили, навестивший экс-президента Грузии в тюрьме 10 октября, в ужасе от состояния здоровья своего пациента. Он сообщил, что Саакашвили ничего не есть и пьет только воду. При этом Кипшидзе заявил, что Саакашвили противопоказано голодание, поскольку он имеет редкую наследственную болезнь под названием талассемия.
  • 12 октября Саакашвили отказался есть даже мед, таким образом продолжив жесткую голодовку. Ранее о том, что он скупил в местном тюремном магазине почти все запасы меда, сообщил журналистам начальник Специальной пенитенциарной службы Ника Цхварашвили.
  • Второй президент Украины Леонид Кучма призвал Саакашвили прекратить голодовку.

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