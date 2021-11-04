COVID-сертификат не подходит? Журналистов ждал "сюрприз" в офисе "Слуги народа"

Сложности со входом в КВЦ "Парковый" коснулись преимущественно представителей СМИ

Представителей СМИ заставили делать экспресс-тест на коронавирус, несмотря на сертификат о вакцинации. Фото: коллаж "Сегодня"

Сегодня, 4 ноября, в КВЦ "Парковый", где находится офис партии "Слуга народа", проходит всеукраинский форум "Украина 30. Безопасная громада". Как оказалось, чтобы туда попасть недостаточно COVID-сертификатов, журналистов заставляют делать экспресс-тесты на входе.

Об этом в эксклюзивном комментарии для "Сегодня" сообщила корреспондент телеканала "Украина 24" Анастасия Блищик.

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"Вот, собственно, мы прошли все проверки, через рамку, проверили у нас все сумки, технику. Далее мы подошли к стойке регистрации, показали документы, пресс-карты, паспорта и сертификаты о вакцинации. Однако нам сказали, что этого недостаточно. Следует оставить всю технику на первом этаже, подняться на третий этаж и сдать экспресс-тест. После чего подождать 20 минут результата и спуститься снова на первый этаж, чтобы зарегистрироваться", – сказала Блищик.

Она добавила, что и у нее, и у оператора результаты теста были отрицательными.

"Мы здоровы, поэтому нас пропустили, и мы так попали на мероприятие. То есть сертификата о вакцинации было недостаточно, сказали, что мы можем быть носителями болезни, поэтому нужно сдать экспресс-тест", – отметила журналистка.

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Блищик добавила, что экспресс-тест был бесплатный.

"По нашим наблюдениям – тестировали преимущественно СМИ. Гостей и участников форума – нет. Вероятно из-за того, что это заняло бы много времени", – добавила журналист.

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Форум "Украина 30. Безопасная громада"

В форуме примут участие президент Украины Владимир Зеленский, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, министр развития громад и территорий Алексей Чернышов и министр внутренних дел Денис Монастырский.

Темой первой сессии станет: "Развитие безопасной среды". В частности, в первой части сессии примет участие глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, во второй части сессии – глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

"Безопасная инфраструктура" – тема второй сессии, в ходе которой заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем расскажет о развитии безопасной инфраструктуры, а первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий – о масштабировании проекта автофиксации нарушения ПДД.

Тема третьей сессии: "Развитие цифровых сервисов для граждан". Так, руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Украины Мстислав Баник расскажет о перспективах внедрения электронного сервиса государственных услуг, а глава Государственной миграционной службы Украины Наталия Науменко – о внедрении электронной регистрации граждан.

Ранее мы сообщали, что депутаты приняли постановление, которым вводятся дополнительные карантинные ограничения в здании парламента. Теперь нельзя будет туда зайти без ковид-сертификата или хотя бы теста.

При этом голосовали за жесткий карантин практически одни "слуги народа". Но даже не все депутаты монобольшинства высказались за ужесточение правил допуска в парламент. Например, "слуга" Богуцкая пошла против партии, раскритиковав карантин. Она даже ранее спрашивала, будут ли рейды по проверке сертификатов у бомжей в переходах.