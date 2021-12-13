COVID-19 никак не выгнать из Рады – сколько зараженных депутатов

Спикер парламента обнародовал данные о COVID-19 в Верховной Раде

Стефанчук назвал число больных коронавирусом в Раде / Фото: Коллаж: Сегодня

В Верховной Раде COVID-19 заболели пять народных депутатов и девять членов Аппарата ВР Украины. Об этом на брифинге сообщил спикер парламента Украины Руслан Стефанчук.

"5 заболевших народных депутатов и 9 членов аппарата", – сказал Стефанчук, отвечая на вопрос о карантинных ограничениях в Раде из-за COVID-19.

При этом Стефанчук не назвал фамилий заболевших, отметив, что это конфиденциальная информация.

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Две недели назад в Раде коронавирусом болели 16 человек.

Отметим, что несмотря на значительное уменьшение количества больных коронавирусом в Украине, карантин ослаблять пока не собираются. При этом по миру распространяется угроза нового штамма "Омикрон".

Для входа в Раду необходимо наличие:

COVID-сертификата о прививках одной или несколькими дозами вакцины;

иностранного COVID-сертификата о вакцинации;

отрицательного результата ПЦР-теста (сделанного за 72 часа до предъявления) или экспресс-теста на антиген (сделанного не более чем за 48 часов);

справки о выздоровлении от коронавируса (действительна в течение полугода с момента выздоровления).

Ситуация с вакцинацией

Вице-спикер парламента Александр Корниенко рассказал, как обстоят дела с вакцинацией депутатов в Верховной Раде.

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Нардеп Михаил Радуцкий заявил, что политики вакцинируются на камеры, но прививались ли они на самом деле – никто не знает.

Поддельные сертификаты

Журналисты заподозрили народного депутата Николая Тищенко в подделке COVID-сертификата. Они обратились к нему с просьбой продемонстрировать сертификат, подтверждающий вакцинацию от коронавируса. Он показал свой QR-код с телефона, который показался странным блогеру Алексею Дурневу. До этого Тищенко не хотел показывать документ о сделанной прививке. По его словам, он получил бумажный COVID-сертификат (его якобы не было на тот момент у нардепа при себе), а приложение "Дія" у него не установлено, он им не пользуется.

22 октября полиция сообщила, что в аэропорту "Борисполь" сестры Савченко попались на поддельных COVID-сертификатах, когда пытались вернуться в Украину. Документы забрали на экспертизу, а следователи готовят им подозрения – открыто уголовное производство.

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Ситуация в Украине

За прошедшие сутки, 12 декабря, в Украине зафиксировано 4073 новых подтвержденных случая короновирусной болезни COVID-19, что на 1200 меньше.