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Цирк для Зеленского: Шабунин заявил, что президента в Офисе "держат за идиота"

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
1 декабря, 23:47
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Борьба за пост главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры вышла на новый уровень
Данную акцию назвали "проплаченной" / Коллаж "Сегодня"
Данную акцию назвали "проплаченной" / Коллаж "Сегодня"

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин обвинил заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова в организации проплаченного митинга, цель которого – надавить на Владимира Зеленского в вопросе назначения руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины.

Расследование Шабунина

"На видео пример того, как часть команды Зеленского считает президента идиотом. Час назад под ОП нарисовался проплаченный митинг, на котором от Зеленского требуют назначить руководителем САП Александра Клименко. При этом митингующие понятия не имеют, кто это, и убеждены, что Клименко работает в ОП. Цель этого цирка в том, чтобы Татаров пришел к Зеленскому и сказал: "Смотрите, нас отжимают на этого Клименко, значит его нельзя назначать", – написал Шабунин на своей странице в Фейсбуке.

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Аргументирует свое заключение Шабунин тем, что в Офисе президента хорошо знают, как остро Зеленский реагирует на любые попытки давления. Поэтому план состоит в том, чтобы вызвать именно такую ​​острую реакцию президента.

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По мнению Шабунина, на сегодняшний день детектив НАБУ Клименко и так является лидером конкурса. А Татаров хочет помешать ему возглавить САП.

Далее Шабунин выяснил, что провокацию под ОП организовал подчиненный Татарова. По его мнению, это легко может проверить СБУ, поскольку имеет "объективки" на все мероприятия под ОП.

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"Заместителю Ермака требуется санкция Зеленского для фальсификации конкурса на руководителя САП (в котором Клименко сейчас побеждает). Если Зеленский пойдет на столь низкопробную провокацию и даст санкцию на фальсификацию этого конкурса, то у Украины огромные проблемы (и САП из них – самая маленькая)", – резюмировал Шабунин.

Ситуация с САП

  • Еще 9 октября Зеленский потребовал от конкурсной комиссии по избранию нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) определить, наконец, победителя конкурса.
  • Западные дипмиссии выразили свое недовольство задержкой в избрании руководителя САП, процесс избрания которого длится уже более чем год. Об этом говорится в заявлении, размещенном в соцсетях на страницах американской дипмиссии в Украине.
  • Назначенный в 2015 году руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий был уволен генпрокурором Ириной Венедиктовой в августе 2020 года.

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