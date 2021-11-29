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"Цифрового рабства не будет": министр Федоров рассказал о забавном случае в церкви

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
29 ноября, 19:00
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Федоров считает, что нужно вести разъяснительную работу с людьми касательно цифровизации
Федоров общался с религиозными деятелями, чтобы они поняли смысл цифровизации
Федоров общался с религиозными деятелями, чтобы они поняли смысл цифровизации / Фото: Коллаж: Сегодня

Политикам пришлось общаться с представителями разных церковных иерархий, чтобы донести д них, что цифровизации – это не страшно. Об этом рассказал в интервью "Сегодня" министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Он напомнил, что получил прозвище "цифрового анархиста" после того, как под Кабмином прокатилось несколько митингов религиозных сообществ, которые выражали свое мнение по цифровизации.

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"Там были немного резкие месседжи по поводу нашей деятельности. Именно поэтому мы стараемся максимально детально объяснять всем, что, как и для чего мы делаем", – сказал он.

Также Федоров рассказал, что общался с различными знакомыми, которые связаны с религией и объяснял им, что они делают и почему это круто.

"У меня есть хорошие знакомые и знакомые знакомых, которые связаны с религией. И они там лидеры мнений в их иерархии. Моя задача проста была – донести наши идеи и то, что на самом деле мы не собираемся строить какое-нибудь "цифровое рабство", – сказал он.

Министр рассказывал им о том, что есть базовые реестры в которых собирается определенная информация о статусах и ролях человека, если эти реестры будут взаимодействовать, то тогда не нужно использовать бумажные документы.

"Именно для этого нужны верифицированные данные и информация, которая собирается по этим же реестрам, и тогда у людей появляется полное понимание, зачем мы это делаем. Люди очень часто придумывают лишнее, когда не знают ответа на вопросы. Кстати, я тоже стараюсь общаться с людьми и в социальных сетях через личные сообщения, когда у меня есть время. Для меня это совершенно нормально", – отметил он.

Политик пошутил, что когда в следующий раз в магазине овощей к нему подойдут снова, то он уже будет максимально подробно отвечать на его вопросы для того, чтобы этот человек получил исчерпывающие ответы.

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Полное интервью читайте на нашем сайте 1 декабря.

Цифровизация в Украине

Приложение "Дія" постоянно обновляется, и в него снова внесли изменения. Теперь с его помощью можно получить сертификат о выздоровлении и сгенерировать сертификат своего ребенка.

Также меняется процедура регистрации места жительства – теперь не нужно идти в ЦПАУ (укр. – ЦНАП) за дополнительным письмом, а можно сделать все онлайн. Там будет отображаться еще один документ – вид на временное/постоянное проживание в Украине.

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Ранее мы сообщали, что в "Дії" появилась еще одна полезная для украинцев услуга – можно ввести здание в эксплуатацию за несколько минут.

Кроме того, в Украине полностью меняют "философию прописки" и скоро бумажное приложение к ID-карте станет ненужным.

Федоровне исключает серьезных нападок и провокаций в ближайшее время от тех, кто недоволен происходящей цифровизацией. Ведь она не только экономит время граждан, но и устраняет возможность разного рода схем и коррупции.

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