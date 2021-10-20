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Чуть ли не с матрешками: в Москве тепло встретили исламистов "Талибана" (видео)

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
20 октября, 19:37
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Члены непризнанного правительства Афганистана провели переговоры с Лавровым и раздали много интервью
Исламистов, которые два месяца назад свергли избранное правительство, очень тепло встретили в Москве / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Исламистов, которые два месяца назад свергли избранное правительство, очень тепло встретили в Москве / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

В Москве проходят переговоры между представителями правительства России и непризнанного мировым сообществом правительства исламистского движения "Талибан", которое в августе захватило власть в Афганистане.

Как сообщает Би-Би-Си, делегацию тепло встретили представители МИД России и поселили в "Президент-отеле" в центре Москвы, где и состоялись переговоры.

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Встреча с Лавровым

Помимо многочисленных интервью, которые охотно берут у талибов пропагандистские российские телеканалы, представители Афганистана встретились с главой МИД России Сергеем Лавровым. Лавров назвал представителей талибов "уважаемой делегацией".

"Задача достижения устойчивого мира в Афганистане по-прежнему актуальна. Залог ее успешного решения видим, прежде всего, в формировании по-настоящему инклюзивного правительства, которое должно в полной мере отражать интересы всех не только этнических, но и политических сил страны", – передает слова Лаврова на открытии встречи с талибами агентство "Интерфакс".

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Напомним, что еще месяц назад вместо того, чтобы вести переговоры с лидерами мятежной провинции Панджшер, ее силы сопротивления были разгромлены при помощи авиации Пакистана, лидеры взяты в плен талибами и казнены.

Комментарий Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что контакты с талибами направлены на то, чтобы понять ситуацию в Афганистане и их дальнейшие намерения.

"В Москве сегодня идет так называемый "московский формат", и прямые контакты направлены на то, чтобы лучше понять, что происходит в этом государстве, каковы намерения талибов. Поэтому де-факто действительно это общение осуществляется, де-юре талибы не признаны мировыми державами, также они не признаны РФ. Но де-факто они являются руководством Афганистана", – сказал Песков журналистам.

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Чего хотят талибы

В первую очередь на встрече в Москве исламисты поднимали вопрос признания своего правительства.

"Почему они не должны признавать нас официально? Мы контролируем всю территорию Афганистана и мы выполнили все условия и соответствуем всем стандартам как правительство", – сказал так называемый министр иностранных дел в правительстве талибов Амир Хан Муттаки.

Также талибы заинтересованы в размораживании активов центрального банка Афганистана за границей. "Все страны-участницы поддержали разморозку активов центрального банка Афганистана, которые, по сути, являются достоянием афганского народа", – заявил на итоговой пресс-конференции Муттаки.

Контакты с Путиным

  • Президент России решил лично не встречаться с лидерами движения "Талибан".
  • В начале октября МИД России заявил, что для их страны весьма актуально экономическое сотрудничество с новыми властями Афганистана.
  • Ранее после переговоров делегации США с "Талибаном" представитель новых властей Афганистана назвал переговоры "хорошими" и заявил, что США согласились на предоставление Афганистану гуманитарной помощи, не увязывая ее с официальным признанием режима талибов.
  • Недавно появилась информация, что "Талибан" может напасть на соседний Таджикистан. Уже якобы даже на границу отправлены смертники для атак.

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