"Что за мазохизм?" Зеленский потребовал от Москвы действий

Россия должна выполнять минские договоренности, а не просто делать пустые заявление

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В Москве постоянно говорят о том, что выступают за урегулирование ситуации на Донбассе мирным путем, но дальше слов дело не заходит. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала Украина 24 отвечая на вопросы журналистов.

"Если Россия говорит, что не собирается нападать и выступает за минские соглашения, то она может показывать шаги, которые подтверждают эти слова. Зачем такое количество войск, зачем учения именно тут? Это риски, на которые все реагируют, это опасно. Может быть провокация, даже если ты не собираешься воевать. Зачем это делать, что это за мазохизм, что это за удовольствие? В чем смысл? Чтобы положить нашу экономику? Это невозможно. Если есть вопросы – давайте обсуждать. Зачем предлагать то, что не будет иметь результата?", – сказал он.

Также он отметил, что Украина уже 8 лет живет в состоянии войны, и чтобы решить эту проблему, он готов стучать во все двери и предлагать различные варианты для урегулирования ситуации на Донбассе.