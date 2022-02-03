Что делать Украине, если не берут в НАТО: Аваков предложил идею

Экс-министр заговорил о "плане Маршалла" для Украины

Аваков предложил альтернативу НАТО для Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина может значительно укрепить свою обороноспособность, не вступая в НАТО.

Такое мнение высказал в эфире телеканала Украина 24 экс-министр внутренних дел Арсен Аваков.

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"Не берут нас в НАТО? Значит, найдем другой механизм, как мы укрепим свою обороноспособность. Тройственный альянс, двойственный альянс, формы договоров специальных, переведение нашей армии на другие основы, специальные механизмы финансирования, "план Маршалла", – перечислил он.

Экс-министр призвал политиков объединяться

Аваков считает, что эти механизмы могут создать условия для возникновения широкой коалиции – "от Тягнибока до Рабиновича".

"Ситуация, когда мы говорим о ценностях страны. Каждый из них пускай будет диаметральным по целому ряду вопросов, и я тоже не буду со всеми согласен, но есть ценностные вещи, которые нас объединяют", – сказал экс-министр.

Также бывший глава МВД призвал "прекращать дискутировать о национальной идее".

"Надо понять, что она есть. Это счастливый украинец в богатой стране. Если человек не верит, что качество его жизни будет достойным и будет хоть как-то улучшаться в ближайшей перспективе – ему незачем будет защищать это государство. Все остальное нужно прагматично отбросить", – отметил он.

По словам Авакова, украинским политикам "не нужно качать лодку" – "мы сначала защитимся, а потом во всем разберемся".

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Аваков пригрозил Путину

Арсен Аваков также заявил, что президент России Владимир Путин заплатит высокую цену в случае полномасштабной военной агрессии против Украины.

"Путинский режим и сам Путин понимает, что если он решится на агрессию в отношении Украины, то заплатит очень высокую цену... Это будет катастрофа для России. Россия не выживет после этой войны как государство. Но и нам будет чудовищно тяжело. И для нас это катастрофа", – сказал экс-министр.

9 стран НАТО помогут Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба принял участие в министерской встрече Бухарестской девятки НАТО. Члены объединения помогут усилить оборонные способности, киберзащиту и экономическую стабильность Украины.

Украина и ее партнеры скоординировали шаги по воплощению пакета сдерживания РФ от новой волны агрессии. Этот пакет включает в себя политическое, экономическое и измерение в сфере безопасности.

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Бухарестская девятка – это международная инициатива девяти стран-членов НАТО в регионе Центральной Европы. В ее состав входят государства на восточном фланге Альянса: Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Венгрия и Чехия.

Кроме того, в НАТО отказываются по требованию России закрыть дверь для будущего вступления Украины в Альянс.