Заинтриговал увольнением. Замглавы МИД Украины подал в отставку

Заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок в четверг, 2 декабря, подал в отставку с занимаемой должности по собственному желанию.
Заявление он опубликовал в Тwitter.
Комментируя свое решение, он отметил, что расскажет о причинах спустя некоторое время.
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"Подал в отставку. Почему? Придет время, расскажу. Спасибо всем, с кем 20 лет плечом к плечу стояли на защите интересов Украины на международной арене. Честь имею!" – написал замглавы МИД.
Что о нем известно?
- Родился 6 сентября 1980 году в Киеве. В 2002 году окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. В 2000 году окончил магистерскую программу по европейской политике в Брюссельском свободном университете. Магистр международных отношений и европейской политики, референт-переводчик. Владеет украинским, английским, французским и русским языками.
- С 2015 по 2017 он возглавлял Миссию Украины при НАТО.
- С 1 сентября 2017 – глава Службы внешней разведки Украины.
- 14 марта 2019 года пятый президент Украины Петр Порошенко уволил Егора Божка с должности председателя Службы внешней разведки. В тот же день, распоряжением премьер-министра Владимира Гройсмана, Егор Божок был назначен заместителем министра иностранных дел.
- В 2020 году Егор Божок фигурировал в уголовном деле о назначении в 2018 году Сергея Семочко в СВР по указу пятого президента Петра Порошенко. Порошенко подозревают в том, что, будучи тогда президентом, он "путем издания явно преступного приказа" склонил на тот момент главу СВР Божка к "превышению власти и служебных полномочий". 23 июня 2020 года Кабинет министров отстранил Егора Божка от выполнения полномочий заместителя министра иностранных дел. В апреле 2021 Егор Божок был реабилитирован судом, а все объявленные ему подозрения были отменены.