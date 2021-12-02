Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
✊ Протесты в Киеве 😷 Штамм Омикрон 💡 Что изменится 1 декабря 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Власть События

Заинтриговал увольнением. Замглавы МИД Украины подал в отставку

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
2 декабря, 13:44
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Божок поблагодарил коллег за работу
Егор Божок написал заявление. Фото: коллаж "Сегодня"
Егор Божок написал заявление. Фото: коллаж "Сегодня"

Заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок в четверг, 2 декабря, подал в отставку с занимаемой должности по собственному желанию.

Заявление он опубликовал в Тwitter.

Реклама

Комментируя свое решение, он отметил, что расскажет о причинах спустя некоторое время.

"Подал в отставку. Почему? Придет время, расскажу. Спасибо всем, с кем 20 лет плечом к плечу стояли на защите интересов Украины на международной арене. Честь имею!" – написал замглавы МИД.

Фото: Егор Божок/Тwitter
Фото: Егор Божок/Тwitter

Реклама

Что о нем известно?

  • Родился 6 сентября 1980 году в Киеве. В 2002 году окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. В 2000 году окончил магистерскую программу по европейской политике в Брюссельском свободном университете. Магистр международных отношений и европейской политики, референт-переводчик. Владеет украинским, английским, французским и русским языками.
  • С 2015 по 2017 он возглавлял Миссию Украины при НАТО.
  • С 1 сентября 2017 – глава Службы внешней разведки Украины.
  • 14 марта 2019 года пятый президент Украины Петр Порошенко уволил Егора Божка с должности председателя Службы внешней разведки. В тот же день, распоряжением премьер-министра Владимира Гройсмана, Егор Божок был назначен заместителем министра иностранных дел.
  • В 2020 году Егор Божок фигурировал в уголовном деле о назначении в 2018 году Сергея Семочко в СВР по указу пятого президента Петра Порошенко. Порошенко подозревают в том, что, будучи тогда президентом, он "путем издания явно преступного приказа" склонил на тот момент главу СВР Божка к "превышению власти и служебных полномочий". 23 июня 2020 года Кабинет министров отстранил Егора Божка от выполнения полномочий заместителя министра иностранных дел. В апреле 2021 Егор Божок был реабилитирован судом, а все объявленные ему подозрения были отменены.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные в разделе "Власть"
Власть
Наши авторы
Богдан Приходько Встреча с Путиным, новое решение по Донбассу и крах "Слуги народа" – что ждать Украине в декабре Богдан Приходько · Ведущий редактор раздела Власть
Богдан Аминов Их не позвали: возмущенные журналисты идут к Зеленскому лишь с одним вопросом Богдан Аминов · Руководитель проекта "Власть" Сегодня
Анна Ткаченко О чем молчал Зеленский в ежегодном послании к Верховной Раде – пять вопросов Анна Ткаченко · ведущий редактор раздела "Власть"
Смотреть всех авторов
Все новости
Все новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Опрос КМИС, 26 - 29 ноября
Рейтинги партий
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
17,1
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
15,0
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
13,3
4
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
9,9
5
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,2
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,7
7
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
5,7
8
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
5,4
9
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,3
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,8
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,7
13
Голос Голос
1,8
14
Україна - наш дім Україна - наш дім
0,3
Подробнее
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос Центра Разумкова, 24 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураев Мураев
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Анализ ситуации
Дневник независимости 🇺🇦

2 декабря 1991. Первой страной Европы, которая признала Украину как независимое, самостоятельное государство и решила установить с ней полные дипломатические отношения, стала Республика Польша

Погрузиться в тот день
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.23

Российский рубль (₽)

0.3683

Евро (€)

30.84

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

79 468

заболело за неделю в Украине

-21%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять