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Бывший соратник Порошенко попался на взятке

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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13 января, 17:19
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Политика задержали при получении 15 тысяч долларов взятки. Кто это может быть

13 января на основании подозрения о получении взятки в размете 17 тысяч долларов был задержан народный депутат Украины VIII созыва, член партии "Блок Петра Порошенко".

Об этом сообщается на сайте ГБР .

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Что известно

"Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили народного депутата Украины VIII созыва, члена партии "Блок Петра Порошенко", обманом завладевшего 17 тыс. долларов США. В настоящее время он занимает должность внештатного советника главы Госэкоинспекции. По предварительной информации, чиновник пообещал помочь гражданину, действовавшему в интересах аграрного предприятия", – говорится в заявлении ГБР.

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По предварительной информации следствия, бывший нардеп пообещал помочь представителю аграрного предприятия. Он гарантировал, что за 17 тыс. долларов "решит вопрос" о получении положительного вывода оценки влияния на окружающую среду Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

В ходе первой контролируемой передачи денег бывший народный депутат получил 2 тысячи долларов. А 13 января он был задержан при получении остальной суммы.

Кто это может быть

По версии телеграм-канала PavlovskyNEWS, задержанным может быть Андрей Немировский.

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"Наш журналист распознал на размытом фото силуэт Андрея Немировского. ГБР уточняет, что в настоящее время подозреваемый занимает должность внештатного советника главы Госэкоинспекции. В Фейсбуке Немировского указана именно эта должность. Также совпадает и куртка, в которой задержали экс-нардепа", – отмечают журналисты.

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