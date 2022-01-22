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Было бы самоубийством надеяться, что "95 квартал" у власти защитит Украину – Ляшко

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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22 января, 15:11
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Лидер Радикальной партии призвал украинцев к мобилизации
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня нет ничего важнее единства в условиях российской угрозы, нависшей над Украиной.

Об этом заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко на Киевском форуме по безопасности во время круглого стола "Единство народа. Защита демократии. Оборона государства".

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Круглый стол состоялся сегодня, 22 января, в День Соборности Украины.

"Единство – это то, что поможет сохранить страну. Благодаря единству украинцы отстояли свою страну в 2014 году", – отметил он.

"Плохой сигнал для всего общества"

По словам Ляшко, крайне досадно, что стол единства проигнорировали и президент Украины Владимир Зеленский, и представители его политической силы.

"Это очень плохой сигнал для всего общества. Также, как несколько дней назад в речи президента, где вместо того, чтобы мобилизовать и объединять нацию, он фактически обвинил в паникерстве тех, кто бьет в набат, предупреждая о российской угрозе", – сказал он.

Ляшко также отметил, что паника является плохим советчиком:

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"Но еще хуже, когда власть не мобилизует, а деморализует общество; не объединяет, а разъединяет; когда нация не готова к борьбе. Поэтому было бы настоящим самоубийством надеяться, что 95-й квартал у власти защитит Украину".

Далее он призвал жителей Украины к мобилизации и объединению усилий для отражения агрессии России:

"Политические силы, осознавая историчность момента, сегодня должны бороться не за рейтинги и будущие выборы, а исключительно за одно – защиту Украины. Защитим Украину – сразимся за все остальное! Не сохраним Украину – не будет ни рейтингов, ни выборов".

Кроме этого, Ляшко обратился к президенту Украины, членам Радикальной партии и остальным партиям:

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"Я обращаюсь к президенту Зеленскому: выпустите из тюрем политических оппонентов, участников освободительной войны, участников АТО и верните в управление армией, Вооруженными силами генералов и военнослужащих, которые были уволены по политическим мотивам. Сегодня нужно брать всех людей, способных защищать страну.

Я обращаюсь к членам Радикальной партии и всем остальным партиям: записывайтесь в территориальную оборону и с оружием в руках защищайте Украину. Ни одного метра земли врагу без боя!".

Напомним, Киевский форум по безопасности был основан Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году. Форум – это ежегодное мероприятие, где проводятся дискуссии по актуальным вопросам национальной безопасности Украины, безопасности в Европе, мире и т.д.

Ранее пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что вторжение России в Украину будет сопровождаться не танковым наступлением, а крылатыми ракетами. По его словам, президент России Владимир Путин может вести полномасштабную войну против Украины, которая может начаться в любое время.

Также экс-премьер Арсений Яценюк заявил, что президент России Владимир Путин видит своей миссией уничтожение украинской нации и государства. По его словам, "через свою пятую колонну, через массированную российскую агентуру, которая есть сегодня в украинской власти, ФСБ работает над тем, чтобы подорвать украинское государство".

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