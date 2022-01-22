Было бы самоубийством надеяться, что "95 квартал" у власти защитит Украину – Ляшко

Лидер Радикальной партии призвал украинцев к мобилизации

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня нет ничего важнее единства в условиях российской угрозы, нависшей над Украиной.

Об этом заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко на Киевском форуме по безопасности во время круглого стола "Единство народа. Защита демократии. Оборона государства".

Реклама

Круглый стол состоялся сегодня, 22 января, в День Соборности Украины.

"Единство – это то, что поможет сохранить страну. Благодаря единству украинцы отстояли свою страну в 2014 году", – отметил он.

"Плохой сигнал для всего общества"

По словам Ляшко, крайне досадно, что стол единства проигнорировали и президент Украины Владимир Зеленский, и представители его политической силы.

"Это очень плохой сигнал для всего общества. Также, как несколько дней назад в речи президента, где вместо того, чтобы мобилизовать и объединять нацию, он фактически обвинил в паникерстве тех, кто бьет в набат, предупреждая о российской угрозе", – сказал он.

Ляшко также отметил, что паника является плохим советчиком:

Реклама

"Но еще хуже, когда власть не мобилизует, а деморализует общество; не объединяет, а разъединяет; когда нация не готова к борьбе. Поэтому было бы настоящим самоубийством надеяться, что 95-й квартал у власти защитит Украину".

Далее он призвал жителей Украины к мобилизации и объединению усилий для отражения агрессии России:

"Политические силы, осознавая историчность момента, сегодня должны бороться не за рейтинги и будущие выборы, а исключительно за одно – защиту Украины. Защитим Украину – сразимся за все остальное! Не сохраним Украину – не будет ни рейтингов, ни выборов".

Кроме этого, Ляшко обратился к президенту Украины, членам Радикальной партии и остальным партиям:

Реклама

"Я обращаюсь к президенту Зеленскому: выпустите из тюрем политических оппонентов, участников освободительной войны, участников АТО и верните в управление армией, Вооруженными силами генералов и военнослужащих, которые были уволены по политическим мотивам. Сегодня нужно брать всех людей, способных защищать страну. Я обращаюсь к членам Радикальной партии и всем остальным партиям: записывайтесь в территориальную оборону и с оружием в руках защищайте Украину. Ни одного метра земли врагу без боя!".

Напомним, Киевский форум по безопасности был основан Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году. Форум – это ежегодное мероприятие, где проводятся дискуссии по актуальным вопросам национальной безопасности Украины, безопасности в Европе, мире и т.д.

Ранее пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что вторжение России в Украину будет сопровождаться не танковым наступлением, а крылатыми ракетами. По его словам, президент России Владимир Путин может вести полномасштабную войну против Украины, которая может начаться в любое время.

Также экс-премьер Арсений Яценюк заявил, что президент России Владимир Путин видит своей миссией уничтожение украинской нации и государства. По его словам, "через свою пятую колонну, через массированную российскую агентуру, которая есть сегодня в украинской власти, ФСБ работает над тем, чтобы подорвать украинское государство".

Читайте также: