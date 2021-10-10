Был ли метадон в крови Полякова? В МВД дали ответ

Правоохранители уже получили информацию судмедэкспертов о том, какие вещества нашли в крови у Полякова

У копов есть две версии смерти Антона Полякова / Фото: Коллаж: Сегодня

В Министерстве внутренних дел подтвердили, что в крови умершего нардепа Антона Полякова нашли следы алкоголя и метадона.

Об этом рассказал спикер МВД Артем Шевченко в эфире телеканала "Украина 24".

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По словам Шевченко, правоохранители еще не пришли ни к каким выводам, подозрения тоже никому не предъявляли.

"Судебно-медицинские эксперты сообщили следствию, что в организме погибшего, кроме небольшой дозы алкоголя, есть такое вещество, как метадон. Но какой именно метадон, когда он попал в организм относительно времени смерти и как это могло непосредственно повлиять на смерть потерпевшего, — еще будет устанавливаться после глубоких исследований", — сказал он.

Спикер МВД уточнил, что полиция рассматривает две версии гибели нардепа: либо он сам употребил препарат, который возможно стал причиной смерти, либо его отравили.

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Что известно о смерти Полякова?