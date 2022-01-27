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Не касками едиными: Германия поможет Украине восстановить военный бункер

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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27 января, 17:22
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Министр иностранных дел Германии рассказала о планах помощи Украине
Анналена Бербок пообещала, что Германия поможет в ремонте бункера. Коллаж "Сегодня"
Анналена Бербок пообещала, что Германия поможет в ремонте бункера. Коллаж "Сегодня"

Германия поможет Украине построить защитный бункер под Одессой. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, выступая в Бундестаге на дебатах, посвященных угрозам российской агрессии в Украине.

В своем выступлении она напомнила о решении отправить Украине пять тысяч военных защитных шлемов, сообщает Укринформ.

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"Германия поддерживает Украину также в военном плане. А именно, и я бы хотела об этом четко заявить здесь – во исполнение украинского желания мы сейчас поставляем защитные шлемы", – сказала Бербок.

Министр отметила, что поддержка Германии касается и вопроса защитного бункера под Одессой.

"Несколько дней назад был призыв к нам поддержать его восстановление. И завтра состоится первая ознакомительная поездка туда", – рассказала Бербок.

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Глава МИД Германии также отметила, что украинские офицеры участвовали в программах по военному образованию при федеральном министерстве обороны ФРГ, а "поддержка Германии Украины в рамках трастового фонда НАТО составляет более 8 млн евро с 2014 года".

При этом министр отметила, что официальный Берлин продолжает придерживаться позиции по непоставке Украине летального вооружения.

Каски от Германии

Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт пообещала предоставить Украине пять тысяч армейских касок. Она назвала это четким сигналом того, что Германия на стороне Украины.

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Впрочем, в Украине это решение встретили с недоумением. Так, мэр Киева Виталий Кличко назвал его "шуткой" и предположил, что в следующий раз Германия отправит подушки.

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник приветствовал поставку военных защитных касок, но в то же время раскритиковал их как "чисто символический жест". "Это капля в море, это даже не утешение", – сказал он.

Чем Германия помогает и не помогает Украине

  • Украина просила о крупномасштабных поставках оружия для защиты от возможного нападения России. Как сообщали в Минобороны Германии, 19 января Украина написала письмо с просьбой о помощи в оборудовании, сославшись на каски и защитные жилеты по мере необходимости.
  • В правительстве Германии рассказали, чем они помогают Украине в военной сфере. В частности, пресс-секретарь МИД ФРГ Андреа Зассе упомянула о строительстве военного госпиталя в Украине, поставке медицинского оборудования и санитарных материалов, а также о лечении раненых украинских военнослужащих, в том числе и в немецких военных госпиталях.
  • В то же время канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что Германия не планирует поставлять оружие Украине.
  • Более того, британские транспортные самолеты, которые перевозили вооружение для Украины, вынуждены были облетать Германию. Страна запретила пролеты через свое воздушное пространство из-за того, что придерживается политики отказа от поставок оружия Украине.
  • Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Запад готов дать мощный ответ на возможную новую агрессию России против Украины.

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