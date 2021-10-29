Будут пытаться вернуть в Украину: нардепы приехали к Саакашвили

Украинские политики переживают за состояние здоровья экс-президента Грузии

Нардепы приехали в тюрьму к Саакашвили / Фото: Коллаж: Сегодня

Депутаты Верховной Рады Украины Александр Ковальчук и Юлия Клименко встретились в тюрьме с Михеилом Саакашвили. Об этом сообщает издание "Эхо Кавказа".

По словам Клименко, учитывая тот факт, что политик является гражданином Украины, они будут пытаться вернуть его в страну.

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"Поскольку Михеил Саакашвили украинский гражданин, мы хотим убедиться, что он находится в нормальных условиях, мы просим, чтобы его отдали в Украину. Здесь мы это обсуждать не будем, этот вопрос обсуждения между дипломатами. В данный момент и украинская и грузинская власть заинтересованы в том, чтобы политик был жив и здоров, а дальше уже можно будет вести переговоры о том, как забрать его в Украину", – рассказала она.

В свою очередь Ковальчук отметил, что они приехали в Грузию, чтобы поддержать Саакашвили и передать, что все украинцы переживают за него.

"Мы все переживаем за состояние здоровья, за жизнь Михеила Николаевича. Мы все понимаем, что 30 дней голодовки – это очень большой срок. Мы три дня провели с коллегой в процессе переговоров, звонков, встреч в Украине, в Грузии. Слава Богу, нас услышали мы приехали ради того чтобы увидеть, чтобы поддержать его", – отметил он.

Ранее мы писали о том, что премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, который называл голодовку Михеила Саакашвили "театром", заявил, что у того по закону есть право на самоубийство, хотя государство делает все, чтобы до этого не дошло.

Исполнительный секретарь партии "Единое национальное движение" Коба Накопия утверждал, что в Руставской тюрьме видеокамерами фиксируется каждый шаг экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.

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Ситуация с Саакашвили в тюрьме

Политик голодает уже 30-й день. За это время у него сильно ухудшилось состояние здоровья, ему даже понадобилось прямо в СИЗО переливание крови. Говорят, что у него отказывают внутренние органы.

27 октября к нему в тюрьму приехала украинский омбудсмен Людмила Денисова. По ее словам, у Саакашвили было четыре криза – 2 гипертонических и 2 по крови (падали необходимые жизненные показатели). Она также отметила, что грузинские власти рассматривают вариант с принудительным кормлением. При этом Саакашвили отказался от медицинской помощи и даже запретил себя реанимировать.

В этот же день адвоката Михеила Саакашвили Евгения Грушовца, который прилетел в Грузию из Украины, без объяснения причин не пустили в страну. Кроме того, журналист Дмитрий Гордон заявил, что его депортировали из Грузии, куда он прибыл, чтобы поддержать главу Исполнительного комитета реформ Украины Михеила Саакашвили.

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28 октября тюремщики впервые пошли на уступки Саакашвили. Ему разрешили передавать письма адвокатам. Но и политик также пошел на уступки.