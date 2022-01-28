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"Будете ржать, когда к вам придут": Разумков разозлился в Раде из-за обысков (видео)

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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28 января, 12:39
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Если власти решили превратить силовиков в органы давления, то это ударит по самим же инициаторам, заявил политик
Дмитрий Разумков (слева). Фото: коллаж "Сегодня"
Дмитрий Разумков (слева). Фото: коллаж "Сегодня"

Глава межфракционного объединения "Разумная политика" Дмитрий Разумков во время выступления в Верховной Раде прокомментировал обыски у своего коллеги Олега Воронько. Он назвал такие действия ГБР политическим преследованием, а обвинения в его адрес – "притянутыми за уши".

"Будете ржать, когда к вам придут с обысками. Когда к вашему коллеге по надуманному делу приходят в 7 утра домой – это несмешно, это непорядочно, это возвращение принципов диктатуры, узурпации власти и выборочного правосудия", – заявил он.

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Разумков потребовал от председателя Рады Руслана Стефанчука и парламентского комитета по правоохранительной деятельности взять на личный контроль дело, по которому у Воронько проходят обыски, а также пригласить в Раду директора ГБР Алексея Сухачева.

"Это он так показывает благодарность за то, что ему перед Новым годом подарок сделали и назначили на должность главы ГБР? Или что это? Абсолютно надуманное дело, абсолютно притянутое за уши", – сказал он.

Экс-спикер также заявил, что ни ГБР, ни Национальное антикоррупционное бюро не приходят с обысками ко многим депутатам Рады, "которые замешаны в других уголовных делах".

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"А тут приходят – потому что это "Разумная политика", потому что мы не подчинены Офису, не слушаются непосредственно президента. Будете жить дальше по принципу беспредела или принципа "закон один для всех"? В 2013 году все тоже так думали – "мы тут навсегда". А потом время поменялось и пришлось отвечать, а кому-то еще и уезжать из государства", – сказал политик.

Что говорят в ГБР?

Как говорится в сообщении ГБР, они расследуют подделку документов. Следственные действия проходят по месту жительства парламентария и у связанных с ним лиц.

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Предварительная квалификация:

  • подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов (ч. 4 ст. 358 УКУ);
  • служебный подлог (ч. 1 ст. 366 УКУ);
  • введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа (ч. 2 ст. 384 УКУ).

Фото: ГБР
Фото: ГБР

Ранее мы сообщали, что в июне 2020 года Олег Воронько оказался самым богатым депутатом во фракции "Слуга народа".

Также напомним, депутаты "Разумной политики" объяснили свой выбор и чем займутся дальше.

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