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Будет ще один разговор Байдена с Зеленским? Кулеба назвал условие

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
14 декабря, 15:35
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Американцы гарантировали Киеву – никаких решений по Украине без Украины
Может быть новый раунд переговоров между президентами. Коллаж "Сегодня"
Может быть новый раунд переговоров между президентами. Коллаж "Сегодня"

Между президент Украины Владимиром Зеленским и американским лидером Джо Байденом может состояться еще один разговор в случае, если у него будут новые переговоры с Владимиром Путиным. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает РБК-Украина.

Он уверен, что количество и качество контактов между администрацией США и украинской властью, в частности между президентом Зеленским и президентом Байденом, увеличится и это будет регулярно.

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"Администрация США за нашей спиной с Путиным ничего решать не будет. Если будет следующий раунд разговора Байдена и Путина, то будет и следующий раунд разговора Байдена и Зеленского", – сказал Кулеба и добавил, что такая гарантия звучала во время двусторонних контактов на всех уровнях.

Переговоры по Украине

  • Президенты США и России по видеосвязи говорили два часа об Украине. Путин требовал не пускать Украину в НАТО, Байден – пугал страшными санкциями за вторжение в Украину. Байден пригрозил, что РФ заплатит ужасную цену в случае вторжения в Украину.
  • В Кремле анонсировали еще одни переговоры Путина и Байдена, которые состоятся после встречи представителей США и России.
  • "Президенты договорились, что после того, как вот эти самые доверенные представители поработают, им нужно будет еще раз переговорить, может быть, задействуя вот этот же видеоформат, он понравился двум президентам. А очная встреча – это дело, дело будущего. Рано пока об этом говорить, рано", – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
  • Президент Владимир Зеленский и Джо Байджен провели телефонный разговор 9 декабря. Украинский лидер, комментируя итоги разговора, озвучил новое обещание Путина об Украине, которое тот дал Байдену.

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