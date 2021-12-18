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"Будет отключена вся промышленность" – Яценюк рассказал об энергетическом кризисе зимой

18 декабря, 13:15
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Бывший премьер-министр Украины считает, что правительство провалило подготовку к морозам
Проблема с поставкой газа так и не решена / Коллаж "Сегодня"
Проблема с поставкой газа так и не решена / Коллаж "Сегодня"

У Украины немного шансов пройти без кризиса зиму. И если это произойдет, то это будет не благодаря президенту Владимиру Зеленскому, правительству или власти, а только благодаря одному – Господь Бог и температуре.

Об этом заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в программе "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

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Кризис

"Если этого не произойдет, в лучшем варианте население не будет отключено от теплоснабжения, газоснабжения и электроэнергии. Но будет отключена вся промышленность. Это называется чрезвычайный план событий, когда отключают промышленность для того, чтобы не было чрезвычайной ситуации у населения", – пояснил Арсений Яценюк в программе "Свобода слова Савика Шустера".

После отключения промышленности, подчеркнул он, люди теряют работу, а значит – зарплату: "Если люди теряют зарплату, государство теряет налоги. Если правительство теряет налоги, падает экономика. А сегодня и без того экономика в стране падающая. Второй квартал подряд ВВП Украины идет вниз".

Проблема с газом

Он подчеркнул, что председатель правления НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко в эфире одного из телеканалов "на всю страну заявил о том, что цена на газ будет существенно расти".

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Такую ситуацию, подчеркнул Арсений Яценюк, можно было предотвратить, ведь в апреле-мае этого года на счетах "Нафтогаза" было 2 миллиарда долларов: "За эти 2 миллиарда долларов он должен был купить газ. В среднем тогда цена была $250–300, а не $1000–1500. Он должен был закачать данный газ в хранилища".

Он отметил, что из-за незакупки газа летом из карманов украинцев вытянут 5 миллиардов долларов: "Это зарплата, которую вам не доплатили. Это не докупили вооружение. Это не дошедшие налоги".

Арсений Яценюк отметил необходимость безотлагательно увеличить добычу газа. Кроме того, подчеркнул, xnj необходимы прямые контракты "с нормальной, адекватной ценой с нашими европейскими друзьями".

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"Есть возможность выйти из этой ситуации. Только как в нее можно было так бездарно зайти?", – добавил он.

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