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Будет ли армия США воевать за Украину – заявление в Конгрессе

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
7 декабря, 19:51
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США намерены вводить санкции, речь об американских военных не шла
У США совсем другие планы касательно Украины и России
У США совсем другие планы касательно Украины и России / Фото: Коллаж: Сегодня

Америка не собирается отправлять в Украину свою армию, чтобы "воевать с Россией" Об этом заявил председатель комитета Палаты представителей США по вооруженным силам Адам Смит, передает ТАСС.

"Мы не говорили, что собираемся отправить несколько тысяч солдат в Украину воевать с Россией. Это не наша позиция. Мы говорили о том, что будут серьезные экономические санкции и военная поддержка Украины по подготовке военных и их снабжения", – сказал он.

Ранее экс-посол США в Украине Джон Хербст заявил, что президент США Джо Байден во время переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным подтвердит намерение оказать военную помощь Украине.

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Также на фоне скопления российских войск на границах Украины появилась информация, что в течение ноября Москва укомплектовала оружием боевиков незаконных вооруженных формирований в так называемых "ДНР" и "ЛНР".

США готовы помогать

В Сенате США предлагают увеличить еще на 50 миллионов долларов объем военной помощи Украине на фоне угрозы военного вторжения России, в частности для закупки летального вооружения. Сенаторы Роб Портман и Джин Шахин хотят внести в оборонный бюджет США поправку, которая бы позволила увеличить выделение Украине 350 млн долларов вместо 300, как планировалось раньше, из которых 125 млн (вместо ранее планируемых 75 млн) конкретно на летальное вооружение.

Недавно телеканал CNN узнал от своих источников, что администрация президента США Джо Байдена раздумывает над отправкой военных советников и дополнительного оружия Украине на фоне российской угрозы.

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В начале ноября США передали Украине два катера класса Island. Они развивают скорость до 29,5 узла (около 52 км/ч), а на вооружении есть 25-мм пушка и два пулемета.

10 октября США передали Украине в рамках международной помощи военный груз для вооруженных сил на сумму в 60 миллионов долларов.

Кроме того, в ходе визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон министры обороны Украины и Соединенных Штатов подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства.

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