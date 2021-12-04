Богдан отпраздновал день рождения уже не с Зеленским, но со "слугами"

Богдан отпраздновал свое 45-летие в столичном ресторане Kritikos

праздник прошел с известными людьми / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан свой юбилей провел в компании известных политиков и журналистов. Об этом сообщает Телеграм-канал "Политика страны".

Торжество пошло в столичном ресторане в центре города.

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Среди гостей мероприятия были нардепы из "Слуг народа" Алина Загоруйко, Николай Сольский. Также поздравить именинника приехала "чета Гордонов" – Дмитрий Гордон с женой Алесей Бацман. Нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко, экс-министр МВД Арсен Аваков, судья Павел Вовк, соратник Кличко Дмитрий Белоцерковец, главред "Украинской правды" Севгиль Мусаева, и Сеяр Куршутов.

Почему нет президента

Говоря о выступлении президента Украины, Богдан посчитал, сколько раз во время пятичасового пресс-марафона 26 ноября Зеленский соврал. По версии Богдана, это произошло 100 500 раз.

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Богдан и Аваков

Богдан пошутил об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова. Его внимание привлекла подпись главы МВД в заявлении "Честь имею".