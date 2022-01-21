Блинкен после встречи с Лавровым: "По Украине мы торговаться не будем"

Госсекретарь объяснил, какие принципы будут защищать США

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Госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым в Женеве заявил, что передал позицию США и НАТО, что они поддерживают суверенитет Украины.

"Ищем дипломатическое разрешение"

"Мы четко заявили, что если любые военные силы перейдут границу Украины, ответ будет очень жестким со стороны США. У России есть и другие инструменты агрессии, которые могут использоваться под прикрытием – точно так же получат ответ. Мы ищем дипломатическое разрешение, но и готовы к более жестким шагам в случае агрессии России", – сказал Блинкен.

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Госсекретарь объяснил Лаврову, что США будут защищать принципы, когда украинский народ сам должен выбирать свою будущее.

"Здесь мы торговаться не будем. Мы ничего не обсуждаем без Украины, что касается Украины. Что касается НАТО – не обсуждаем без НАТО. Что касается Европы – не обсуждаем без Европы", – заявил он.

Напомним, в пятницу, 21 января, в 12:00 в Женеве прошла встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Основной темой переговоров стал проект договора, представленный Россией, о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и НАТО.

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