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Били по голове и угрожали убить: о чем рассказал экс-судья Чаус

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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8 февраля, 20:32
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В Сети появилось интервью судьи о том, что с ним случилось после похищения в Молдове
Судья Николай Чаус рассказал о похищении
Судья Николай Чаус рассказал о похищении / Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-судья Николай Чаус дал интервью народному депутату от партии "Европейская солидарность" Владимиру Арьеву после того, как вышел из-под домашнего ареста. В интервью Чаус рассказал, что с ним происходило после похищения из Молдовы.

Как Чауса вывозили из Молдовы

Николай Чаус рассказал, как его на машине вывозили из Молдовы и били при попытках бегства.

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"Там (в машине. — Ред.) они положили меня на пол и второй человек сел мне на голову и держал. Когда я пытался вылезти из-под него, он меня бил по спине, по почкам. Это продолжалось минут 20-30. Потом, уже за городом, они меня пересадили в "пирожок". Они дали мне укол, развязали руки и ноги, и мы поехали. Ехали часа два, может, полтора. По дороге я спросил, куда мы едем — в Румынию или Приднестровье. Сказали, в Румынию. Я пытался убежать, и когда я двигался, они меня били по голове. А когда я начал освобождать руки, сделали еще один укол", — сказал он.

Заставляли "правильно" отвечать на вопросы

Экс-судья рассказал, как ему приносили напечатанные вопросы и требовали запомнить, какой нужно дать ответ.

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"Они уже приносили вопросы напечатанные на чистых листах бумаги, и там было много вопросов, до 100. Нужно было под каждым вопросом поставить подпись и "да" или "нет". Напротив каждого вопроса стоял плюс или минус, и мне сказали, что если ты не напишешь так, как там... Один раз они это, второй раз немного поменяли вопросы. На третий раз принесли без знаков и под видео говорят: "Сейчас ты помнишь, где плюс и где минус? Теперь без них под видео зачитываешь вопросы и говоришь "Да", и пишешь..." — сказал он.

По словам Чауса, от него требовали сказать, что он был в кабинете Порошенко и получал лично от него указания осудить Корбана (бизнесмен, которого судья Чаус в 2016 году приговорил к полутора годам тюрьмы условно за за похищение депутата Верховной Рады. — Ред.). Угрожали, что в противном случае он не выйдет живым из подвала.

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Дело Чауса

  • Экс-судья Днепровского суда Николай Чаус фигурирует в двух уголовных производствах: НАБУ с 2016 года расследует дело о вымогательстве и получении взятки Чаусом, в котором судья является подозреваемым. Он стал широко известен после обнаружения закопанной стеклянной банки с деньгами.
  • В свою очередь СБУ ведет расследование в уголовном производстве по факту похищения Чауса во время пребывания в Молдове, а также незаконной переправки его через государственную границу Украины. Судья признан потерпевшим в этом деле.
  • 30 июля Николая Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области в одних трусах. Он заявил, что его похитили и увезли из Молдовы. Позже полиция собиралась передать судью НАБУ, но его неожиданно перехватила СБУ и повезла в Киев.
  • НАБУ завершило дело Чауса и показало момент получения денег.
  • 8 февраля 2022 года экс-судья вышел из-под домашнего ареста под залог более чем в 700 тысяч гривен.

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