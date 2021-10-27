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Без вакцины не пустят: в Раде проведут "медицинское заседание"

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
27 октября, 18:07
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Парламентарии могут собраться на внеочередное заседание на следующей неделе
Заседание может пройти 4 ноября
Заседание может пройти 4 ноября / Фото: Коллаж: Сегодня

Парламентский комитет по здравоохранению инициирует проведение внеочередного заседания Верховной Рады. Об этом УНН рассказала заместитель председателя комитета Оксана Дмитриева.

По ее словам, среди вопросов к рассмотрению:

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  • постановление № 6154 о запрете доступа к помещениям ВР невакцинированным лицам.
  • рассмотрение законопроекта, предусматривающего трансформацию государственных медицинских учреждений в государственные некоммерческие предприятия.

"Мы видим ситуацию с заболеваемостью коронавирусом, и я уверена, что если есть требования по соблюдению ограничений, то Верховная Рада должна тоже соблюдать все эти требования", – сказала Дмитриева.

Также она предположила, что внеочередное заседание может пройти 4 ноября, но на данный момент еще не началась процедура сбора подписей.

Ранее нардеп Радуцкий отмечал, что вскоре могут ввести ограничения допуска в парламент – пускать будут только с ковидным сертификатом, ПЦР-тестом или справкой о выздоровлении. Также он рассказал о том, что нардепы вакцинируются на камеры, но прививались ли они на самом деле – никто не знает.

Нардеп заявлял, что карантин в парламенте вступит в силу с отсрочкой по технически причинам, но не позднее 15 ноября. Он уточнил, что это связано с отсутствием в настоящее время технических возможностей для проверки ковид-сертификатов – чтобы не создавать очереди на улице при входе в Раду.

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Статистика коронавируса на сегодняшний день

За прошлые сутки, 26 октября, в Украине зафиксировали 22 574 новых случая COVID-19. Это на 3454 больше, чем сутками ранее.

Всего инфекцию подтвердили у 2 825 733 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 692 жителя Украины (всего – 65 628). Вылечить удалось 2 401 705 инфицированных (11 593 – за последние сутки).

Когда в Украине будет пик COVID-19?

Пик заболеваемости COVID-19 прогнозируют на конец октября – середину ноября. За неделю количество летальных случаев от коронавируса в Украине увеличилось на 22%, а число новых случаев заболевания выросло на 11%.

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27 октября 1991. Состоялся форум интеллигенции Донецкой области, в котором приняли участие 300 человек

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