Без мечей и вина. Аваков опубликовал новое фото с коллегой

Бывший глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков опубликовал новое фото с коллегой – экс-спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым. На снимке они пожимают друг другу руки в студии ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".
"Без мечей, партий, вина и госпереворота", – говорится в подписи к фото в Instagram.
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На что намекает Аваков?
Во время пресс-марафона Зеленский заявил, что некие люди из Украины и России обсуждали осуществление госпереворота в Украине с якобы участием Рината Ахметова.
"Мы получили информацию, что первого числа в нашем государстве будет государственный переворот. 1-2 декабря… Это не только агентурная информация, но и звуковая, где представители Украины скажем так с представителями России скажем так обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине", – сказал он.
Основатель и акционер "СКМ" Ринат Ахметов назвал ложью заявление президента Владимира Зеленского о втягивании его в якобы планы по государственному перевороту. Он четко озвучил свою позицию по Украине.
"Информация, обнародованная Владимиром Зеленским о якобы втягивании меня в какой-то госпереворот, – сплошная ложь. Меня возмущает распространение этой лжи, независимо от того, какими мотивами руководствуется президент. Моя позиция была и будет однозначна – независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают", – сказал он.
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