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Без Голобородько. НАБУ сняло сериал о борьбе с коррупцией

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
20 октября, 17:16
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Что расскажут в пяти сериях образовательного проекта

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) решило рассказать украинцам, как необходимо бороться с коррупцией доступным способом – при помощи телесериала. Совместно с организацией Трансперенси Интернешнл Украина НАБУ выпустило сериал "От заявления до приговора".

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

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О чем "мыльная опера"

"Сериал создан для того, чтобы объяснить, какую именно коррупцию расследует Национальное бюро. Следовательно, граждане будут знать, к кому нужно обращаться в конкретном случае, и не опускали руки в борьбе с коррупцией, ведь это – наше общее дело", – рассказала руководитель Управления внешних коммуникаций НАБУ Светлана Олифир.

"От заявления до приговора" состоит из 5 серий, в каждой из которых рассказывается о работе НАБУ и его разнице с работой Государственного бюро расследований (ГБР), Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПКа), Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

"Образовательный сериал призван наглядно показать, как проходит обработку заявления о коррупции.С помощью сюжета, который вращается вокруг жизненной ситуации, зрители узнают, к кому обращаться за защитой своих прав, о подследственности полиции, ГБР и НАБУ. Так, зритель вместе с героем проходит путь от корректного написания заявления, регистрации преступления и расследования – к рассмотрению в суде", – говорит Валерия Ионан, заместитель Министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции.

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Многосерийный фильм доступен на платформе Дія. Цифровое образование.

Громкие коррупционные дела

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