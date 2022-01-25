Байден пообщался с лидерами стран Европы об Украине: о чем шла речь

Байден и другие лидеры обсудили ситуацию безопасности в связи с российской агрессией против Украины/Коллаж: "Сегодня"
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден провел видеоконференцию с лидерами стран-союзников в Европе. В ходе разговора обсудили ситуацию безопасности в связи с российской агрессией против Украины.
Как заявил Джо Байден, во время разговора по видеосвязи с лидерами ряда стран Европы в отношении Украины было полное единодушие.
"Я разговаривал с европейскими лидерами в ответ на военное наращивание России на границах Украины. Мы обсудили наши совместные усилия для сдерживания дальнейшей российской агрессии, такие как подготовка к серьезным экономическим затратам для России и усиление безопасности на восточном фланге", — говорится в сообщении Белого дома .