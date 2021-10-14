Байден не хочет. США отказались от идеи наказать Россию за "Северный поток – 2"

В администрации Байдена не намерены вводить санкции в отношении "Северного потока – 2"

Байден не будет вводить санкции против "Северного потока-2" / Фото: Reuters

Президент США Джо Байден не будет вводить санкции против российского газопровода "Северный поток – 2". Администрация не рассматривает такие варианты во время его президентства.

Об этом сообщает Politico.

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Издание пишет, что администрация Байдена не намерена вводить санкции, как того добивается Конгресс и сенатор-республиканец Тед Круз. В частности, Круз затягивает утверждение семи американских послов и таким образом пытается добиться введения мер против "Северного потока – 2".

Politico со ссылкой на два источника отмечает, что Белый дом выходил на связь с сенатором, который подчеркнул, что администрация Байдена юридически уполномочена вводить санкции. В ответ на это Белый дом ясно дал понять, что санкции во время президентства Байдена не будут введены.

Отметим, США ввели санкции против нескольких компаний-участниц проекта "Северный поток – 2", но не против компании-оператора. Вашингтон считает, что более радикальные меры могут ухудшить отношения с Германией.

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"Северный поток – 2" проиграл суд в Германии

25 августа жалобу российского газопровода "Северный поток – 2" на Федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur, которое постановило не освобождать газопровод от норм газовой директивы ЕС, отклонил Высший земельный суд Дюссельдорфа.

Генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон решение немецкого суда касательно требований к "Северному потоку – 2" назвал долгожданным и важным.

В Германии предложили российскому "Газпрому" продать газопровод "Северный поток – 2", чтобы обойти правила ЕС. Они считают, что "газовую директиву Евросоюза можно обойти путем продажи российского газопровода другому сертифицированному оператору".