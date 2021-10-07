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"Банковая – проклята": Разумков сделал громкое заявление о Зеленском

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
7 октября, 23:31
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Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что президент Украины уже не тот
Разумков считает, что Зеленский уже не тот / Коллаж "Сегодня"
Разумков считает, что Зеленский уже не тот / Коллаж "Сегодня"

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, лишившийся своего поста 7 октября, заявил, что Банковая плохо влияет на людей, которые там оказываются.

Об этом рассказал Дмитрий Александрович уже после голосования в интервью телеканалу Би-Би-Си.

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"Мне кажется, что Банковая – она какое-то проклятое место. Сюда кто не попадает, оно очень сильно меняет людей. А желательно, чтобы ты такой, каким приходишь к власти, таким же и шел из ней. Это все должно ограничиваться законом и людьми", – сказал Разумков.

Журналисты напомнили, что в интервью в 2019 году Разумков говорил, что диктатуры не будет из-за того, что Владимира Зеленского ограничивают его моральные качества, которых не было у его предшественников. "Президент нарушает эти принципы сейчас?", – спросили бывшего спикера.

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"Я не раз говорил коллегам, что я считаю, что то, что сегодня происходит в СНБО, не соответствует действующему законодательству. Но этого не хотят слышать. Причем это пытаются использовать против меня, потому что санкции вводились по различным людях – кого-то положительно воспринимают в обществе, кого общество может негативно воспринимать", – ответил Разумков.

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