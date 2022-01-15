Авария на "Стирол": Россия может пойти по грузинскому сценарию

Украину могут обвинить в применении химических веществ

На аммиачном заводе произошла утечка химических веществ / Фото: Коллаж: Сегодня

Из-за утечки химикатов в Горловке, Россия может начать провокации перед вторжением в Украину.

Как это было в Грузии

В тот момент, когда Михеил Саакашвили был еще президентом Грузии и выступал за примирении с осетинами, началось обострение конфликта. Грузинская артиллерия обстреляла Цхинвали, а войска попытались установить там контроль. С учетом того, что Россия еще в 2000-м году начала выдавать заграничные российские паспорта жителям Абхазии и Южной Осетии, это легитимизировало ввод их войск под видом миротворческого контингента. Так, РФ предприняла действия для прекращения конфликта и 8 августа 2008 года начал операцию по "принуждению Грузии к миру". Итогом этого стало признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии.

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Аналогичная ситуация может произойти и на Донбассе

По информации Минобороны Украины, вызванная действиями оккупантов техногенная катастрофа может быть использована для того, чтобы обвинить Украину в применении химических веществ. После этого же, Россия может использовать эту ситуацию, как повод для расширения вооруженной агрессии против нашей страны.

Утечка химикатов на "Стирол"

14 января в оккупированной Горловке на химическом предприятии "Концерн Стирол" произошла утечка аммиака. На аммиачный завод были доставлены емкости с аммиаком, из которых из-за нарушения герметичности осуществляется утечка в атмосферу ядовитых веществ.

В августе 2013 года на аммиачном заводе №1 произошла разгерметизация трубопровода жидкого аммиака, в результате чего погибли шесть человек, еще 20 получили сильное отравление.