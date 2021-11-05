Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
💉 Депутаты - антивакцинаторы 🎡 Перестановки в Кабмине 😷 Киев в красной зоне 💡 Большое обновление сетей
СЕГОДНЯ Власть События

Аваков собирается в оппозицию: эксперт озвучил варианты

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
5 ноября, 19:08
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Не исключено, что Аваков создаст свое большинство в Раде
Аваков может снова вернуться в политику
Аваков может снова вернуться в политику / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков планирует создать оппозиционное большинство в Верховной Раде. Об этом в эфире ток-шоу на телеканале "Украина 24" рассказал политолог Вадим Карасев.

"Он будет заниматься модерированием, организацией, менеджментом, продюсированием, созданием широкой центристской оппозиционной коалиции из разных людей... Это большая центристская оппозиционная коалиция, начиная от левого центра – это Разумков, и заканчивая правым центром – это Яценюк, Гройсман. Туда же может войти Юлия Тимошенко, Смешко, Ляшко", – считает Карасев.

Также он отметил, что бывший министр не пытается стать "каким-то супер-политическим лидером, претендовать на рейтинги, электоральное лидерство".

Реклама

"Его задача более скромная, но более фундаментальная – объединить всех. Мне кажется, главная задача – парламентские выборы октября 2023 года, когда могут выиграть действительно разные оппозиционные силы. Могут в парламенте создать оппозиционное президенту большинство, оппозиционный Кабинет министров, может, там и Авакову место найдется. Я не думаю, что он мечтает только вернуться на пост министра внутренних дел. Это может быть и более серьезное место", – отметил он.

Вернулся, чтобы дать ответ

Экс-министр в одном из интервью жестко критиковал президента, его окружение и фракцию "Слуга народа". Политик заявил, что последнее время чувствовал дискомфорт на рабочем месте из-за разногласий с Зеленским, признался, что к нему поступали просьбы "отмазать" от скандалов некоторых "слуг", а также выразил недовольство происходящим на заседаниях СНБО.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
Валюта
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.19

Российский рубль (₽)

0.3671

Евро (€)

30.28

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

154 277

заболело за неделю в Украине

+1%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять