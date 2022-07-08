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Арестович резко ответил Путину по поводу заявления о войне в Украине

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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8 июля, 07:14
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Российский лидер в курсе неудач российской армии в Украине
Арестович рассказал, на кого направлены заявления Путина/Фото: Contributor/Getty Images, коллаж: "Сегодня"
Арестович рассказал, на кого направлены заявления Путина/Фото: Contributor/Getty Images, коллаж: "Сегодня"

Заявление президента России Владимира Путина о том, что армия РФ "всерьез пока ничего не начинала" в Украине, рассчитана на внутреннюю аудиторию.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире YouTube-канала "Фейгин Live".

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"Очевидно, произвели какие-то замеры, посмотрели и на более кричащие запросы общества попытались ответить. У меня один ответ на это все: не начинали, а уже кончаете вот это все. Всем этим потугам осталось очень недолго. Месяц-полтора и, я думаю, они заглохнут потихоньку в попытках наступать", — сказал Арестович.

Он добавил, что Путин "старается делать хорошую мину при очень плохой игре". Он предположил, что российский лидер в курсе неудач российской армии в Украине.

"Только дурак может думать, что все идет благополучно", – добавил советник главы Офиса президента.

Окончание войны в Украине

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович озвучил свой новый прогноз, когда в Украине может закончиться война.

Арестович предположил, что Украина "разберется с этой проблемой" через 2,5 года.

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"С активными военными действиями, я думаю, еще быстрее. Посмотрим. Трудно сказать, но я думаю, что все будет в порядке", — сказал он.

Арестович отметил, что российская армия уже утратила способность добиваться каких-либо успехов в Украине.

"Нюанс в том, что раньше они могли на отдельных направлениях бодаться, у них хватало сил и средств. Сейчас им надо сосредотачивать войска, снимать их с других участков фронта, это очень плохая война, бесперспективная", — добавил он.

Кроме этого, он сказал, что нынешний месяц покажет многое в войне, а к началу августа будет понятно, "кто куда выходит".

Ранее Арестович рассказывал, какую цену заплатили оккупанты за захват Луганской области. Также советник главы Офиса президента назвал самый большой и последний успех РФ на войне в Украине.

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Александр Кукурба – майор, военный летчик, начальник разведки штаба 299-й бригады тактической авиации ВСУ. С начала вторжения российских оккупантов в Украину выполнил около 20 боевых вылетов, уничтожил 15 танков, свыше 50 боевых единиц техники и более 300 человек живой силы противника. Герой Украины.
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