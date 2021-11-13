Арестович "назначил" себя "ответственным за расстрелы" в ОП

Арестович рассказал, что будет с провинившимися политиками

Арестович отреагировал шуткой на кадровые перестановки в ОП / Фото: Коллаж: Сегодня

Спикер украинской делегации в ТКГ и советник Офиса президента Алексей Арестович на своей странице в Facebook в шуточной форме отреагировал на кадровые перестановки в Офисе президента.

"Замена Подоляка на Лещенко – не единственная перестановка в Офисе. Теперь провинившихся мы стали расстреливать. Ответственным за это назначили меня. Официально уведомляю вас, что Михал Михалыч П. только что исполнен на заднем дворе Офиса. Так будет с каждым, кто уронил наш рейтинг", – написал он.

Реклама

Накануне народный депутат VIII созыва Борислав Береза сообщил о том, что по информации нардепов из "Слуги народа", помощник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк уже не отвечает за информационную политику президентской канцелярии, эту функцию вскоре будет выполнять член Наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко.

"Действительно, досадная история. Но после того, как были обнародованы рейтинги президента и "Слуги народа" в Офисе президента сказали до свидания господину Подоляку. Он еще остается помощником или советником господина Ермака, но уже не руководит информационной политикой…" – рассказал он.

Отметим, что как свидетельствуют результаты опроса, рейтинги Владимира Зеленского и партии "Слуга народа" продолжает снижаться. Глава государства продолжает удерживать первую позицию в президентских рейтингах, хотя уровень его поддержки потихоньку тает.

Съезд все решит

Партия "Слуга народа" проведет съезд 15 ноября, на котором обсудят ряд вопросов, в том числе избрание нового руководителя политсилы, и будут сделаны важные заявления.

Реклама

А что там нового у "слуг"?