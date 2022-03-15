Арестович: надо быть готовыми – РФ будет бить ракетами до конца войны

Советник главы ОП считает, что у оккупантов есть большой запас ракет – он рассказал, когда бомбардировки городов могут усилиться

Арестович считает, что оккупанты будут до последнего обстреливать мирных жителей / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты будут бомбардировать украинские города до окончания войны. При этом количество обстрелов крылатыми ракетами еще может увеличиться.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире информационного телемарафона.

Реклама

"Очень мощный запас ракет у них остается. Они будут бить по нам до конца конфликта, и это может увеличиваться. К этому надо быть готовыми. Еще по городам будут бить, по Киеву. Когда не удается на суше и в воздухе, будут пытаться ракетные удары устраивать", – сообщил Арестович.

По его словам, Россия ввела на территорию Украины 90% своего военного потенциала. Треть уже обезврежена – уничтожена ВСУ или недееспособна.

"Есть определенные резервы, до 10 батальонно-тактических групп. Но на таком размахе боевых действий можно не волноваться вообще. Новых взять негде. Что-то они могут "наскрести", где-то 10 тысяч, но если они теряют по несколько сотен, тысяч в сутки, то на 10 суток их хватит", – добавил Арестович.

Когда может закончиться война в Украине

По прогнозам Арестовича, к маю Украина может выйти на мирное соглашение с возможными локальными боями в течение года.

"В начале мая мы должны выйти на мирное соглашение, а может быть и гораздо быстрее, посмотрим. Я беру самые крайности", – сказал Арестович.

Реклама

При этом он добавил, что в течение недели-двух будет мирное соглашение с отводом войск или попытка второго раунда наступления.