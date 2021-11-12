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Арахамия признался: ГБР вручило подозрение экс-министру из-за Медведчука

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
12 ноября, 22:33
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Экс-министр Демчишин – фигурант дела Виктора Медведчука, заявил глава фракции "Слуга народа"
Дело бывшего министра Демчишина связано с делом Медведчука / Коллаж "Сегодня"
Дело бывшего министра Демчишина связано с делом Медведчука / Коллаж "Сегодня"

Сегодня Государственное бюро расследований заявило о вручении подозрения бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину, который, по версии следствия, замешан в торговле с представителями ОРДЛО. Однако подробностей в службе не сообщили.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24".

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Дело Демчишина

Арахамия рассказал, что подозрение было вручено в рамках дела о так называемой "угольной государственной измены" народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука.

"Сейчас сегодня ГБР вместе с СБУ выдали подозрение бывшему министру энергетики Демчишину, который обвиняется в деле Медведчука с торговле с оккупантами, когда он назначал на прямо на оккупированные территории своих людей. И когда СБУ в то время возило наличку этим террористам", – заявил Давид Арахамия о фигурантах дела.

Глава фракции "Слуга народа" также отметил, что это послужило одной из причин, почему к украинским спецслужбам упал уровень доверия в Украине: "Если некоторые люди (из СБУ. – Ред.) возили наличку боевикам, чтобы торговать углем, то, конечно понимают, что есть высокие риски".

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Ситуация

  • 8 ноября главе политсовета партии "Оппозиционная платформа – За життя" Виктору Медведчуку, который вот уже полгода находится под домашним арестом, было сообщено подозрение в госизмене и в содействии по предварительному сговору в деятельности террористическим организациям.
  • "Речь о том, как отдельные украинские политики и чиновники в разгар войны играли на стороне России, пренебрегали интересами Украины, и строили совместные с террористами "ЛНР" и "ДНР" схемы. В материалах следствия говорится о событии острого периода конфликта на востоке Украины. Пока наших воинов убивали на фронте, государство отправляло чемоданы наличных руководителям террористических организаций", – заявила тогда генпрокурор Ирина Венедиктова.
  • 8 октября 2021 года нардепу Виктору Медведчуку предъявили подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации в связи с причастностью к незаконной поставке угля с оккупированной территории в конце 2014 – начале 2015 года.

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