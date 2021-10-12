Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Украина - Босния: онлайн ⚡ Смерть нардепа Полякова 👊 Нападение в "Укрэксимбанке" 🚨 Задержание Саакашвили
СЕГОДНЯ Власть События

Арахамия на самолете Фирташа дважды летал в Вену – СМИ

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
12 октября, 22:28
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Журналист Михаил Ткач опубликовал новое расследование
Фото: скриншот из расследования издания "Украинская правда"
Фото: скриншот из расследования издания "Украинская правда"

На "Украинской правде" вышло новое расследование, где утверждается о поездках руководителя фракции "Слуга народа", народного депутата Давида Арахамии в Австрию во время пандемии, когда границы с Европой были закрыты.

"От наших источников в правоохранительных органах нам удалось получить документы, которые свидетельствуют о том, что руководитель фракции президента во время закрытого авиасообщения с Европой из-за пандемии дважды летал в Вену с женой, дважды частным самолетом, который принадлежит структурам, которые связаны с Дмитрием Фирташем", – рассказал Михаил Ткач в своем материале.

Журналистам также удалось выяснить у Арахамии цель двух поездок частным самолетом. По словам нардепа, цель полета в Австрию – личная.

Реклама

"Я обещал показать вам оф рекордс истинную причину, почему я туда летал. Там нет никакой политики или подтекста какого-то. Причина у меня реально уважительная – это медицинская причина", – сказал он.

Михаил Ткач подтвердил, что Арахамия действительно документально подтвердил цель поездки. Стоимость каждой поездки – 23 тыс. евро.

По поводу самолета Дмитрия Фирташа народный депутат ответил так: "Оказалось, что этот самолет принадлежит структурам господина Фирташа, сданный в какую-то большую авиакомпанию, количество бортов которой – несколько сотен".

Реклама

Дело Фирташа

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
Опрос
Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.36

Российский рубль (₽)

0.3676

Евро (€)

30.5

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,60
29,50
29,00
28,00
17,67
31,08
29,85
27,83
18,34
31,29
31,09
29,69
18,48
34,29
31,50
30,22
18,34
34,50
31,50
30,22
18,97
34,50
31,50
30,22
18,98
34,59
30,60
27,70
18,28
34,97
31,50
33,97
18,97
-
30,92
28,46
18,07
Короновирус за неделю

92 229

заболело за неделю в Украине

+36%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять