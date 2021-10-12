Арахамия на самолете Фирташа дважды летал в Вену – СМИ

Журналист Михаил Ткач опубликовал новое расследование

Фото: скриншот из расследования издания "Украинская правда"

На "Украинской правде" вышло новое расследование, где утверждается о поездках руководителя фракции "Слуга народа", народного депутата Давида Арахамии в Австрию во время пандемии, когда границы с Европой были закрыты.

"От наших источников в правоохранительных органах нам удалось получить документы, которые свидетельствуют о том, что руководитель фракции президента во время закрытого авиасообщения с Европой из-за пандемии дважды летал в Вену с женой, дважды частным самолетом, который принадлежит структурам, которые связаны с Дмитрием Фирташем", – рассказал Михаил Ткач в своем материале.



Журналистам также удалось выяснить у Арахамии цель двух поездок частным самолетом. По словам нардепа, цель полета в Австрию – личная.

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"Я обещал показать вам оф рекордс истинную причину, почему я туда летал. Там нет никакой политики или подтекста какого-то. Причина у меня реально уважительная – это медицинская причина", – сказал он.

Михаил Ткач подтвердил, что Арахамия действительно документально подтвердил цель поездки. Стоимость каждой поездки – 23 тыс. евро.

По поводу самолета Дмитрия Фирташа народный депутат ответил так: "Оказалось, что этот самолет принадлежит структурам господина Фирташа, сданный в какую-то большую авиакомпанию, количество бортов которой – несколько сотен".

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Дело Фирташа