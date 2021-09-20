Арахамия и Стефанчук против Разумкова. В чем суть конфликта

Оказывается, спикер парламента успел разозлить слуг народа еще до закона об олигархах – был еще один неприятный момент

У Разумкова (справа) проблемы со "слугами народа", взбунтовался даже его заместитель Стефанчук (в черном костюме). Коллаж "Сегодня"

У спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова наметился реальный раскол с его родной политической силой "Слугой народа". Последней каплей для "слуг" стал законопроект про олигархов – спикера обвиняют в защите самых богатых и влиятельных людей Украины, а тот в ответ говорит, что действует по процедуре и регламенту. Мы разобрались, в чем суть конфликта и что говорят противоборствующие лагеря.

Главная причина конфликта

Принятый Верховной Радой в первом чтении законопроект №5599 об олигархах Разумков 10 сентября направил на экспертизу Венецианской комиссии. Сделал он это по требованию всех фракций парламента и уполномоченного ВР по правам человека Людмилы Денисовой. Против были только "слуги народа", который направили спикеру письмо с просьбой не отправлять туда документ, но он их не послушал.

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Сразу же последовала реакция главы фракции "СН" Давида Арахамии. По его словам, законопроект нельзя было отдавать в сыром виде, поскольку после окончательного принятия он может сильно отличаться.

"Я считаю, что Разумков не послушал мнение своей фракции, которая его выдвигала на место спикера, где он сейчас сидит. Мне кажется, что это неколлегиальное поведение … Мне кажется, что это была конкретная намеренная попытка сбить закон об олигархах... И Разумкова, в том числе".

Перепалка Арахамии и Разумкова в прямом эфире

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" (17 сентября) Арахамия сказал, что с законом №5599 провернули многоходовую комбинацию.

"Эти 13 больших ребят (олигархов. – Ред.) сели вместе и говорят: "Ну смотрите, тут нападают, как будем сопротивляться? Давайте выстроим многоходовчку. Уполномоченная (Людмила Денисова. – Ред.) пришлет письмо, потом нужные фракции подадут письмо на Разумкова". Почему не спросили, например, одну фракцию – монобольшинство? Мы больше всех. Я отправил письмо на Разумкова, а он отправил в "венецианку" немножко раньше до того, как письмо не дошло. Это комбинация, в которой участвуют конкретные бенефициары вокруг этой "веницианки". Арахамия недоволен действиями соратника. Коллаж "Сегодня"

В ответ Дмитрий Разумков отметил, что в "венецианке" ему аккуратно намекнули, мол, сильно много запросов от Верховной Рады.

"О том, что отметил Давид Георгиевич, что надо направлять после принятия закона. Нет, не надо. Это манипуляция. Докладываю вам, если вы это не знаете. Все законопроекты, которые были направлены на "венецианку", они направлялись в редакции первого чтения: или до того, как они были представлены в парламент, или когда мы уже рассматривали эти законы в первом чтении. Тогда не было ни разу предложения "давайте не делать".

Разумкову припомнили и закон Стефанчука

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Речь идет о законопроекте №5512 про местные референдумы. Арахамия отметил, что это очень важный закон о народовластии: "Отправляем на Разумкова письмо "можно на "веницианку" отправить?", а он отвечает: "Извините, "веницианка" сейчас сильно загружена, нельзя".

В свою очередь Разумков напомнил, что именно выводы Венецианской комиссии Рада получила по законопроекту о референдуме между первым и вторым чтением.

"За два года нашей работы мы направили шесть раз в Венецианскую комиссию запросы. Все запросы от Верховной Рады. Все шесть раз это была или инициатива народных депутатов от монобольшинства, или председателей комитетов по решению комитетов, которые также представляют монобольшинство". Руководители Рады неожиданно "схлестнулись" у Шустера. Скриншот

Вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук напомнил Разумкову, что просил его отправить закон про местные референдумы в "венецианку", но получил отказ.

"Этот законопроект нарабатывали представители всех депутатских фракций и групп, общественность… И мы обратились к вам с просьбой (в этот момент Разумков прервал его выступления, но Стефанчук попросил не перебивать). Вы ответили, что нет возможности, потому что она (Венецианская комиссия. – Ред.) перегружена. Я хочу спросить: если мы все равны и одинаковы, что изменилось за два месяца, что Венецианская комиссия перестала быть такой загруженной… Вы отказали (по законопроекту о референдумах), а сейчас (по олигархам) – не отказали".

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На это Разумков ответил: "Аж шесть раз, когда я до этого не отказал, у вас не вызывало вопросов?".

Отметим, что в последнее время у Разумкова все больше расхождений во мнениях с представителями власти, с которой, по сути, он в одной команде. Так, например, в феврале спикер ВР не голосовал на заседании СНБО за санкции против нардепа Тараса Козака и телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Позже, когда СНБО взялся за закон об олигархах, Разумков заявлял, мол, может возникнуть конфликт интересов: документ может затронуть представителей власти, в том числе и членов СНБО, и важно прописать закон так, чтобы олигархи не появились в СНБО. На его слова отреагировал секретарь Совбеза Алексей Данилов.