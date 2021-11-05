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"Акелла стар, надо убирать!" – однокурсник Путина заявил о заговоре против президента России

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
5 ноября, 23:54
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Бывший советский разведчик Юрий Швец поделился своими наблюдениями
Пока у Путина все хорошо / Коллаж "Сегодня"
Пока у Путина все хорошо / Коллаж "Сегодня"

Российские элиты ищут на замену президенту РФ Владимиру Путину более молодого и агрессивного кандидата.

Об этом заявил Юрий Швец, который учился с Путиным на одном курсе в Краснознаменном институте внешней разведки в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24".

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Что происходит в Москве

"Российские элиты ищут на замену президенту Владимиру Путину более молодого и агрессивного кандидата на пост главы государства", – рассказал бывший советский разведчик, майор иностранной разведки КГБ в 1980-1990 годах Юрий Швец.

По его словам, Владимира Путина хотят выкинуть из Кремля те люди, которые в свое время привели его к власти.

"В России сейчас безвременье – на самом верху политической власти. Те люди, которые привели Путина к власти в 1999 году через теракты, под завалами которых погибли сотни россиян, пытаются выкинуть Путина из власти. Потому что Акелла уже стар, зубы выпали и его надо убирать – надо более молодые и более агрессивные. Это вот такая ситуация", – сказал Юрий Швец на ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

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Президент

  • Пока же Владимир Владимирович довольно хорошо себя чувствует. Сейчас он находится в оккупированном украинском Крыму. Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с незаконным визитом президента РФ Владимира Путина на нашу территорию.
  • Во время пребывания в Севастополе Путин провел заседание в онлайн-режиме Высшего совета Союзного государства (Россия+Беларусь), во время которого Лукашенко обратился к жителям Крыма.
  • А сейчас, как отметил на программе ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" Арсен Аваков, происходит аншлюс Беларуси.

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