Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
Шахтер - Реал: онлайн Шахтер - Реал: онлайн 🚑 Советы доктора Комаровского 🦀 Игра в кальмара 👑 Мисс Украина-2021
СЕГОДНЯ Власть События

А как же бойцы АТО? Министр по делам ветеранов оздоровилась за 55 тыс. грн из бюджета

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
19 октября, 14:50
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Юлия Лапутина получила материальную помощь в сентябре
Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина. Фото: Facebook/Лапутина
Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина. Фото: Facebook/Лапутина

Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина получила за сентябрь 108,5 тысяч гривен заработной платы, в том числе материальную помощь на оздоровление – 55, 1 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства по делам ветеранов на запрос Українських Новин.

Реклама

Сумма средств, начисленная Лапутиной в сентябре, составила 108 468 гривен, из которых:

  • 47 525 гривен – должностной оклад,
  • 5 693 гривны – отпускные,
  • 70 гривен – индексация дохода.
  • 55 179 гривен – материальная помощь на оздоровление.

Фактическая сумма, полученная министром после удержания налогов и сборов, составила 87 317 гривен.

Что известно о Юлии Лапутиной

  • 18 декабря 2020 года Верховная Рада назначила генерал-майора Службы безопасности Юлию Лапутину министром по делам ветеранов.
  • Службу в рядах Службы безопасности Украины начала в 1992 году в должности оперуполномоченной подразделения контрразведки. Позже попала старшим офицером в антитеррористический центр СБУ "Альфа". Во время службы участвовала в ряде сложных операций по подавлению сепаратистского путча в Крыму в 1994 году.
  • В течение 2010-2012 годов была заместителем начальника Центра спецопераций "А" СБУ.
  • В 2014 году была назначена заместителем начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности при СБУ.
  • 25 марта 2020 года ей присвоено воинское звание генерал-майора, и она стала второй женщиной-генералом в истории независимой Украины.
  • Была членом Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины
  • Она принимала активное участие в освобождении Краматорска в начале войны на Донбассе.

Ранее мы сообщали, что в Украине прошли первые сборы ветеранов войны на Донбассе.

Реклама

Также напомним, ветераны получили "своего человека" в Офисе президента.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

19 октября 1991. По приглашению АН в Украине находится с визитом дочь гетмана Павла Скоропадского...

Погрузиться в тот день
Обменка
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.34

Российский рубль (₽)

0.3695

Евро (€)

30.56

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,60
30,50
30,00
29,00
17,67
31,51
30,31
28,45
18,42
32,29
32,09
30,59
18,69
33,29
31,15
28,72
18,09
35,38
32,56
31,35
18,34
35,50
32,56
31,35
18,97
35,50
32,56
31,35
18,98
35,59
31,60
28,89
18,28
35,97
32,56
33,97
18,97
Короновирус за неделю

98 188

заболело за неделю в Украине

+6%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять