А как же бойцы АТО? Министр по делам ветеранов оздоровилась за 55 тыс. грн из бюджета

Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина получила за сентябрь 108,5 тысяч гривен заработной платы, в том числе материальную помощь на оздоровление – 55, 1 тыс. гривен.
Об этом говорится в ответе Министерства по делам ветеранов на запрос Українських Новин.
Сумма средств, начисленная Лапутиной в сентябре, составила 108 468 гривен, из которых:
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- 47 525 гривен – должностной оклад,
- 5 693 гривны – отпускные,
- 70 гривен – индексация дохода.
- 55 179 гривен – материальная помощь на оздоровление.
Фактическая сумма, полученная министром после удержания налогов и сборов, составила 87 317 гривен.
Что известно о Юлии Лапутиной
- 18 декабря 2020 года Верховная Рада назначила генерал-майора Службы безопасности Юлию Лапутину министром по делам ветеранов.
- Службу в рядах Службы безопасности Украины начала в 1992 году в должности оперуполномоченной подразделения контрразведки. Позже попала старшим офицером в антитеррористический центр СБУ "Альфа". Во время службы участвовала в ряде сложных операций по подавлению сепаратистского путча в Крыму в 1994 году.
- В течение 2010-2012 годов была заместителем начальника Центра спецопераций "А" СБУ.
- В 2014 году была назначена заместителем начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности при СБУ.
- 25 марта 2020 года ей присвоено воинское звание генерал-майора, и она стала второй женщиной-генералом в истории независимой Украины.
- Была членом Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины
- Она принимала активное участие в освобождении Краматорска в начале войны на Донбассе.
Ранее мы сообщали, что в Украине прошли первые сборы ветеранов войны на Донбассе.
Также напомним, ветераны получили "своего человека" в Офисе президента.