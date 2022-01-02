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2022 год – решающий. Зеленский назвал семь ключевых событий для Украины

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
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2 января, 14:08
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Глава государства первым делом назвал условие для прекращения карантинов в Украине
Зеленский сообщил о планах на 2022 год. Коллаж "Сегодня"
Зеленский сообщил о планах на 2022 год. Коллаж "Сегодня"

Если в новогоднем обращении президент Владимир Зеленский говорил о достижениях Украины в 2021-м, то теперь перечислил планы на 2022 год. Он считает наступивший год решающим для Украины, и объяснил почему.

Об этом он написал в своей колонке для НВ.

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"Усталость — это ощущение, которое остается наиболее заметным в нашем обществе … Ни один человек не может и не должен терпеть усталость долго. Это путь к выгоранию, унынию и потере надежды. Поэтому государство обязано предлагать решения, способные уберечь общество от подобных ощущений. С этой точки зрения 2022 год решающий для Украины", – написал он.

Вакцинация

Глава государства заявил, что только полный курс вакцинации для абсолютного большинства людей станет предпосылкой для того, чтобы забыть о карантине.

"Тенденция на 2022 год, которую уже видим среди экономически значимых стран, предполагает, что отстающие в вакцинации общества будут отставать и в экономическом развитии. Но на добросовестность людей — защитить себя и близких, сделав прививку, — только государство не повлияет. Поэтому для владельцев украинских предприятий, лидеров мнений, руководителей религиозных общин и просто для каждого, кто ответственен за благополучие своей семьи, обязательно пропагандировать вакцинацию".

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Судебная реформа

Зеленский видит очень важным продолжить начатую судебную реформу, которая оказалась наиболее смелой за все годы независимости.

"Эта реформа — как прививка, но против коррумпированности и предвзятости судей. Уже понятно: сопротивление очищению судов и дальше будет безумное. От затягивания малейших процедур до попыток сломать реформу через Конституционный суд. Очень важно, чтобы общество сказало свое слово, если и для этого придет время".

Инфраструктурная реформа

Это наиболее масштабное за последние 50 лет обновление всей страны.

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"Мы не только продолжим эту реформу, но и расширим, в частности, на "Укрзализныцю". Правда, долговременный экономический эффект трансформация государства даст только тогда, когда его закрепит результат судебной реформы".

Финансы, пенсии, борьба с коррупцией и никакой бюрократии

Зеленский уверен, что в 2022 году будет еще больше прогресса в трансформации государства.

"Укрепление финансового сектора, Национального банка и антикоррупционных институтов. Запуск второго уровня пенсионной системы и подлинного фондового рынка. Продолжится антибюрократическая реформа, прямую пользу от которой ощущают уже более 10 миллионов украинцев, пользующихся приложением "Дія". Думаю, через несколько лет граждане смогут контактировать с государством без бюрократии — это беспрецедентно для Украины и большинства других стран".

Как дела у Зеленского

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