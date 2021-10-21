"Зеленые кнопочки" сломались: как в Раде появилась коалиция вместо монобольшинства

Кто помогает фракции "Слуга народа" добирать голоса для принятия законопроектов

"Слуга народа" нередко договаривается на голосованиях с другими фракциями / Коллаж "Сегодня"

Голосование за отзыв Дмитрия Разумкова с должности главы парламента стало лакмусовой бумажкой для монобольшинства. План "Слуги народа" мог бы провалиться, если бы "зеленым" не добавили голосов нардепы из других фракций. Ведь в одиночку у них получилось собрать только 215 из 226 необходимых "за".

Результаты голосования по фракциям за отставку Разумкова / Скриншот с трансляции ТК "РАДА"

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Кроме привычных схем "Слуга народа" + "Довира" и "За будущее", отправить спикера в отставку помогла оппозиционная "Батькивщина". Из-за этого даже начали поговаривать о создании новой коалиции со "слугами". Там долго пытались объяснить суть своего решения. Главный аргумент такой: голосовали не ради монобольшинства, а ради его развала. Мы уже писали об этом.

Действительно ли представителям президентской политсилы стоит всерьез задуматься о подкреплении – разбиралась редакция сайта "Сегодня".

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Без помощи не смогли назначить "своего"

Замена Разумкову была уготована ещё до его отставки. В "Слуге народа" не проводили отдельных съездов и консультаций, но все как один называли имя нового главы парламента — Руслан Стефанчук. Формально он не являлся членом фракции потому, что занимал должность Первого заместителя главы ВРУ. Но де-факто он прошел в парламент под вторым номером от "слуг" и оставался частью команды президента.

Когда дело дошло до голосования, чтобы назначить Стефанчука новым спикером, монобольшинству не хватило 4 голоса. И их снова спасали коллеги по парламенту из других лагерей. Группы "За будущее" и "Довира" дали по 15 и 18 голосов соответственно.

Назначить Стефанчука спикером "слугам" помогли депутаты из групп "Довира" и "За будущее" / Скриншот из портала ВРУ

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Деолигархизация под примусом

Один из недавних нашумевших законопроектов, которые рассматривали в сессионном зале, — так называемый вопрос об олигархах. В отчёте по голосованию большинство фамилий депутатов "Слуги народа" зеленые. А кто не нажал "за" — того не было на рабочем месте. Выделилась только Людмила Буймистер, которую за неподчинение грозятся выгнать из фракции.

Но говорить о единстве мнения в монобольшинстве сложно, учитывая то, что их могли простимулировать финансово. Нардеп Антон Поляков, которого в ночь с 7-го на 8-е октября нашли мертвым при загадочных обстоятельствах, давал показания в НАБУ о том, что "слуги" получали за голосование конверты с деньгами прямо в уборной Рады. Слухи о конвертах ходят в кулуарах давно. Но доказательств гуляющей налички в стенах парламента за два года никто так и не предоставил.

Для успешного решения вопроса об олигархах ещё "подсыпали" голосов депутаты из объединения "Справедливость". Так себя называет часть фракции "Голос", которая распалась из-за внутренних конфликтов. Глава фракции Ярослав Железнякобвинил коллег в том, что они подыгрывают Банковой и помогают "слугам" принимать нужные законы.

Антисемитизм и сексизм в парламенте

В прошлом месяце парламентарии голосовали за законопроект о противодействии антисемитизму. Но и тут всё не так однозначно. Монобольшинство дало 213 голосов в поддержку документа. Но проект закона всё же приняли во втором чтении и в целом. Помогли ОПЗЖ, часть "Батькивщины", группы "Довира" и "За будущее".

Так же произошло и с проектом закона о противодействии дискриминации по половому признаку. Всего 219 членов "Слуги народа" "за". В целом этот вопрос одобрили 307 нардепов — также помогли другие политсилы.

Поддержка есть для культуры, науки и инвестиций

Несколько недавних социальных законопроектов, которые обсуждали под куполом парламента, тоже рисковали провалится, если бы не помощь оппозиции. Например, вопрос об усовершенствовании пенсионного законодательства набрал 220 голосов "слуг". Общие 317 "за" получил за счет других фракций. В частности, плюс 20 голосов от "Евросолидарности" и 18 — от ОПЗЖ.

При рассмотрении за основу законопроекта о лекарственных средствах "слуги" дали 223 "за", остальное — от "Батькивщины", "За будущее" и "Довиры" (16, 13 и 12 голосов соответственно).

Не дотянула фракция во главе с Арахамией и голосования за проекты законов о добровольном декларировании (210 голосов "Слуги народа" + по 14 голосов от "Довиры" и "Голоса") и вопросах гражданской защиты (190 голосов "Слуги народа" + 16 "ЕС", по 15 от "Батькивщины", "За будущее", "Довиры" и "Голоса").

Но зато почти единогласно поддержали развитие работников театра (229 "за"), активизацию деятельности научных парков (229 "за"), привлечение инвестиций в процессе приватизации государственного и коммунального имущества (226 "за").

Перестанут служить и станут разумными

Возможный раскол в самой большой фракции рано или поздно может случиться не только из-за разногласий в голосованиях. Депутатов у монобольшинства может переманить и уже бывший спикер. Он неоднократно говорил о создании собственной партии. И, судя по заявлениям некоторых нардепов, команда Разумкова уже начинает формироваться. Львиную долю могут занять представители "Слуги народа". Например те, которые извинялись за голосование об отставке Дмитрия Александровича.

Глядя на таблицу голосований, говорить о монобольшинстве уже не приходится. Редко когда "Слуга народа" может выдать 226 на табло без "Довиры" и "За будущее". А в последнее время президентская фракция перестраховывается голосами оппозиции. Кроме "раскольников" из "Голоса", которых обвиняют в лояльности к Банковой, бывают самые неожиданные комбинации.

Например, рынок земли приняли вместе с "Европейской солидарностью". Министра Шкарлета назначили с помощью голосов ОПЗЖ, а Разумкова увольняли с "Батькивщиной". Одно или даже несколько голосований, конечно, не свидетельствуют о планах "Слуги народа" создавать коалицию. Пока что нельзя сказать, что "слуги" чувствуют себя некомфортно в парламенте. Спикер – "свой" человек, а громкие и спорные инициативы набирают 226+. Что же еще нужно?