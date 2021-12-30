"Зайти смогут десантные суды с БТР и БМП": что говорят о плане РФ атаковать Украину с Азовского моря

Корабли ВМФ РФ могут подойти вплотную к украинскому побережью

Наступление может начаться в Азовском море с последующей высадкой россиян на украинский берег. Фото: коллаж "Сегодня"

Западные СМИ со ссылкой на разведку США предупредили, что Россия планирует атаковать Украину с Азовского моря. Сайт "Сегодня" выяснил, насколько реально вторжение с моря, является ли данный плацдарм преимущественным для армии РФ и смогут ли ВСУ остановить наступление противника.

Атака с моря

25 декабря американская газета The Washington Post опубликовала статью с заголовком "В их общем море Украина и Россия уже каждый день рискуют столкнуться с прямым конфликтом". В материале сообщается, что по данным разведки США, Россия планирует масштабное военное наступление на Украину с участием 175 тысяч своих военных. Атака может произойти со стороны Азовского моря.

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"Есть основания полагать, что береговая линия Азова имеет для России более серьезную стратегическую и экономическую ценность, чем пострадавшие от войны восточные районы Украины. Речь идет о сухопутном коридоре в оккупированный Крым и важных портовых городах Мариуполь и Бердянск. Именно поэтому наступление может начаться в море, которое разделяет две страны, с последующей высадкой россиян на украинский берег", – говорится в статье.

Наступление может начаться в море, которое разделяет две страны / Фото: REUTERS

В то же время командование Военно-морских сил Украины сообщило, что украинский флот ограничен в своем движении по Азовскому морю из-за того, что Россия регулярно закрывает некоторые его зоны для "артиллерийских учений".

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"В этом месяце украинские военно-морские силы заявили, что почти 70% Азовского моря было заблокировано для транспорта из-за навигационных предупреждений Москвы", – информирует пресс-служба ведомства.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в комментарии для The Washington Post отметил, что сегодняшнее доминирование России в Азовском море даст ей преимущество в случае войны для давления на южные прибрежные города Украины.

"В нынешних обстоятельствах Россия диктует ситуацию на Азове, и в основном использует его как театр военных действий. Если вторжение начнется с моря, украинские силы в значительной степени будут бессильны. Они не могут юридически предпринять какие-либо действия до тех пор, пока первый российский солдат не ступит на сушу", – сказал глава украинского МИД.

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Дмитрий Кулеба: "Россия диктует ситуацию на Азове" / Фото: Facebook

В свою очередь министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что строительство новой военно-морской базы в Азовском порту Бердянск будет ускорено, чтобы "отразить российскую агрессию в этом регионе".

Есть ли преимущество для РФ

Бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко отмечает, что Азовское море имеет определенное преимущество в сравнении с другими территориями, которые противник может использовать для вторжения.

"Данный плацдарм удобен для России тем, что Азовское море является общим с Украиной, а наша граница находится на побережье. То есть российские судна могут подойти вплотную к берегу, не нарушив при этом нормы международного права. Учитывая, что армия России в 4 раза мощнее украинской по личному составу и технике, а также значительно выигрывает по количеству современного вооружения, нам будет нелегко противостоять атаке", – говорит "Сегодня" Романенко.

Игорь Романенко: "Российские судна могут подойти вплотную к берегу" / Фото: Facebook

Общее море под контролем России

С ним соглашается военный эксперт Олег Жданов.

"В 2003 году был подписан договор о сотрудничестве Украины и России в Азовском море и Керченском проливе, согласно которому был определено, что Азовское море является водоемом обоих государств. Однако фактически Россия стала полностью контролировать Азовское море и ее военные корабли постоянно гоняют украинских рыбаков", – говорит нам Жданов.

К слову, в сентябре 2021 года представитель США в ОБСЕ Джордж Кент заявил, что Россия продолжает блокировать свободное судоходство в Черном и Азовском морях, тем самым нарушая нормы международного права.

Джордж Кент: "Россия нарушает нормы международного права". Фото: скриншот

Атакует ли Россия со стороны Азовского моря

В то же время Жданов сомневается, что Россия атакует Украину со стороны Азовского моря.

"Возле побережья Украины мелководное море. Там не пройдут крупные судна, зайти смогут лишь десантные корабли, каждый из которых перевозит батальон солдат и несколько БТР или БМП", – объясняет Жданов.

Эксперт отмечает, что сегодня в составе Черноморского флота РФ находятся 7 больших десантных кораблей. Из них 1 корабль находится в ремонте, 2 – входят в так называемый "сирийский экспресс" и постоянно снабжают российские базы в Сирии продовольствием, топливом, а также обеспечивают ротацию личного состава. Еще один – дежурит возле побережья Крыма.

"Таким образом остается три десантных корабля, которые теоретически могут атаковать Украину. Три корабля доставят к украинскому берегу – три батальона солдат. Это примерно 1500 человек. С таким войском вторгаться в Украину бессмысленно", – говорит нам Жданов.

Десантный корабль перевозит батальон солдат и несколько БТР или БМП / Фото: Минобороны РФ

Военный эксперт Сергей Грабский уверен, что Генштаб РФ не рассматривает вторжение в Украину со стороны Азовского моря как реальную операцию.

"Это бессмысленно с точки зрения военной тактики. Глубина Азовского моря возле побережья Украины – 12 метров. Осадка (глубина погружения в воду – ред.) десантного корабля – 6 метров. Продвижение суден такого класса к берегу будет для них опасным. Да и атака такого маленького количества солдат не будет эффектиной. Силы противника будут уничтожены подразделениями ВСУ еще на этапе высадки. Кроме того, предполагаемые участки десантирования заминированы", – говорит "Сегодня" Грабский.

Сергей Грабский: "Вторжение с Азовского моря бессмысленно с точки зрения военной тактики" / Фото: Facebook

Есть ли смысл в "азовском вторжении"

Эксперт также не видит целесообразность такой операции.

"Не вижу смысла во вторжении с Азовского моря. Какие задачи оно решит? Полный контроль над морем? У России он и так есть. Захват Мариуполя и Бердянска? Эти города не влияют на выполнение стратегических задач", – говорит Грабский.

По его мнению, атака с Азовского моря может быть успешной лишь как отдельный компонент во время масштабного вторжения со всех сторон, но не как основной удар по Украине.

Олег Жданов также уверен, что угрозы начала войны с Россией со стороны Азовского моря нет.

"Украинская армия готова отразить атаку трех батальонов. И в России это понимают. Такой вариант в Москве могут рассматривать лишь как вооруженную провокацию, но точно не как полномасштабное вторжение", резюмировал Жданов.

Олег Жданов: "Украинская армия готова отразить атаку трех батальонов" / Фото: Facebook

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