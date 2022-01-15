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Захватят аэропорт, отключат отопление и потушат связь: зачем России нужна хакерская атака по Украине перед вторжением

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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15 января, 15:05
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В современном мире без хакерских атак невозможно осуществлять военные сухопутные операции
В прошлом году Россия отмечала 15-летие своих кибервойск. Фото: коллаж "Сегодня"
В прошлом году Россия отмечала 15-летие своих кибервойск. Фото: коллаж "Сегодня"

В ночь на 14 января хакеры совершили масштабную хакерскую атаку на веб-сайты государственных структур Украины. По мнению американских специалистов по кибербезопасности и украинских военных экспертов, после данных атак может начаться масштабное вторжение России в Украину. Насколько вероятен такой сценарий и могут ли хакеры развязать большую войну?

Какие ведомства подверглись кибератаке

Утром 14 января не работали сайты:

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  • Кабмина,
  • МИД Украины,
  • ГСЧС Украины,
  • МОН Украины,
  • Минспорта,
  • Минэнерго,
  • Минагрополитики
  • Дії.

При этом на веб-ресурсах МОН, Министерства иностранных дел и Министерства аграрной политики злоумышленники разместили сообщения с угрозами на трех языках: украинском, российском и польском.

"Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это Вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН, за УПА, за Галицию, за Полесье и за исторические земли", – говорилось в сообщении.

Также там были размещены значки с перечеркнутыми гербом, флагом и картой Украины и с перечеркнутым изображением свиньи. Позже эти сообщения исчезли, но сайты все равно не работали.

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США: За атакой хакеров может стоять Россия

24 декабря киберспециалисты американской компании Information Security Media Group в своем подкасте предупреждали о том, что в ближайшее время может увеличиться количество атак российских хакеров на объекты в Украине и они могут быть частью подготовки к полномасштабному военному вторжению.

В частности, диджитал-специалист Мэтью Шварц обратил внимание, что с начала декабря 2021 года выросло количество кибератак российских хакеров на сайты государственных ведомств, банков и инфраструктурных компаний Украины. По его словам, такие объекты имеет смысл взламывать перед нападением на страну.

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"Россия годами тестирует свои хакерские инструменты и прячет больше "тузов в рукаве". Она готова применить их, если начнет наземное вторжение. Отключите банки. Отключите питание. Создавайте хаос с помощью троянских обновлений программного обеспечения и черт знает, чего еще", — заявил Шварц.

20 декабря издание The New York Times со ссылкой на данные американской разведки информировало, что Россия готовит хакерскую атаку на критические объекты Украины после Рождества.

"США и Великобритания отправили в Киев своих специалистов по кибербезопасности, чтобы не дать Кремлю расшатать политическую ситуацию и подготовиться к масштабному нападению", – говорилось в статье.

По данным американской разведки, Россия готовила хакерскую атаку на критические объекты Украины после Рождества. Фото: Depositphotos
По данным американской разведки, Россия готовила хакерскую атаку на критические объекты Украины после Рождества. Фото: Depositphotos

Киберудар вместо 350 снарядов

Военный эксперт Олег Стариков не исключает вероятность того, что за хакерскими атаками стоят спецслужбы РФ.

"В современном мире кибервойна может быть более эффективной, чем ведение классических боевых действий. Например, чтобы уничтожить средний объект и взвод солдат, охраняющих его, необходимо нанести артиллерийский удар, используя 350 снарядов, калибром 152 мм. Это немалые ресурсы. В то время, как один киберудар может полностью прекратить функционирование объекта или систем жизнеобеспечения всего города", – говорит "Сегодня" Стариков.

А секретарь СНБО Алексей Данилов заявилдовольно однозначно: в мире есть только одна страна, кто может осуществлять кибератаки против Украины, – это Российская Федерация.

Компьютер вместо десанта

О возможностях кибератаки перед вторжением рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Сегодня все управляется компьютером. Кибератака может дезинформировать население, спровоцировать панику, вызвать хаос, мародерства и убийства. Совершить аварию на любом производстве, открыть шлюзы дамб и устроить наводнение, отключить электричество, лишить людей связи и отопления. Чтобы захватить аэропорт, сегодня нет необходимости забрасывать десант, достаточно взять под контроль компьютерные системы и башни управления полетами", – говорит нам Жданов.

В то же время Жданов отмечает, что атомным электростанциям хакерские атаки не угрожают, так как система их работы – автономная и у нее нет выхода во внешний мир.

Олег Жданов: "Чтобы захватить аэропорт, сегодня нет необходимости забрасывать десант, достаточно взять под контроль компьютерные системы"
Олег Жданов: "Чтобы захватить аэропорт, сегодня нет необходимости забрасывать десант, достаточно взять под контроль компьютерные системы" / Фото: Facebook

Кибервойна может исключить боевые действия

По мнению военных экспертов, в современном мире без кибератак невозможно осуществлять сухопутные операции. Мало того, война в киберпространстве может практически полностью исключить необходимость огневой фазы. При помощи хакеров практически моментально можно остановить функционирование важных объектов, заблокировать жизнедеятельность городов, ввести население в состояние паники и хаоса, после чего военным останется лишь зайти в страну и взять ее территорию под свой контроль.

"Ведение кибервойны предоставляет огромные возможности и преимущество тем странам, у которых есть соответствующие специалисты. К сожалению, Украина только в прошлом году начала создавать кибервойска, в то время как Россия отмечала 15-летие своих подразделений информационных операций", – говорит Жданов.

"Украине нужны технологии, а не 40-летние "Джавелины"

По его мнению, кибератака на Украину, которая произошла в ночь на 14 января, вполне могла быть совершена спецслужбами РФ.

"Российские хакеры способны вмешаться в выборы президента США и вывести из строя американские нефтепроводы. Поэтому атаковать украинские министерства для них пара пустяков", – уверен Жданов.

Олег Стариков считает, что сегодня Украине не следует просить западных партнеров о предоставлении летального оружия или ракетных комплексов "Джавелин", которым уже более 40 лет.

"Украине срочно необходимо современное оборудование и технологии, которые позволят защитить страну в киберпространстве", – подытожил эксперт.

Олег Стариков: "Украине срочно необходимо современное оборудование, а не 40-летние "Джавелины"
Олег Стариков: "Украине срочно необходимо современное оборудование, а не 40-летние "Джавелины" / Фото: Facebook

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Россия не только накапливает свои войска на нашей границе, но и готовится к проведению масштабной кибератаки на энергетическую систему Украины и против правительственных веб-ресурсов.

Также мы информировали о том, как СБУ разоблачила хакерскую группу.

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