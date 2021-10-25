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Выборы мэра в Харькове: может ли все испортить красная зона карантина

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор раздела Власть
25 октября, 12:15
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Выборы мэра Харькова назначены на воскресенье, 31 октября
На избирательных участках будут следить за тем, чтобы все были в масках и соблюдалась дистанция. Фото: коллаж "Сегодня"
На избирательных участках будут следить за тем, чтобы все были в масках и соблюдалась дистанция. Фото: коллаж "Сегодня"

Выборы мэра Харькова, назначенные на 31 октября, состоятся даже в том случае, если в городе введут карантинные ограничения красной зоны из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил на брифинге директор Департамента здравоохранения Харьковской ОГА Максим Хаустов в пятницу, 22 октября, передает Объектив.

"Законодательство позволяет проводить избирательный процесс в красной зоне. Красная зона касается исключительно ограничений для невакцинированных лиц, но на избирательный процесс это не повлияет. Потому что будут задействованы все необходимые механизмы, чтобы все были в масках и соблюдалась дистанция", – отметил Хаустов.

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Максим Хаустов: "Законодательство позволяет проводить избирательный процесс в красной зоне. Фото: пресс-служба Харьковской ОГА
Максим Хаустов: "Законодательство позволяет проводить избирательный процесс в красной зоне. Фото: пресс-служба Харьковской ОГА

Харьковская область на грани красной зоны

Ранее пресс-служба Министерства здравоохранения Украины сообщала, что в Харьковской области коронавирус уже превышает многие показатели, однако регион остается в оранжевой зоне карантина. На прошлой неделе уровень заболеваемости в регионе превысил норму в 8,8 раза и составил 660 случаев на 100 тысяч человек (норма – 75 случаев), а уровень госпитализаций составил 96,5 на 100 тысяч человек (норма – 60). Кроме того, занятость койко-мест в больницах составила 62,2% (норма – 65%).

В регионе за весь период пандемии:

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  • умерли 4324 больных;
  • выздоровели 156 807 человек.

Сейчас под наблюдением медиков находятся более 25 тысяч пациентов.

Напомним, выборы мэра Харькова должны пройти в воскресенье, 31 октября. В окончательном списке претендентов – 10 кандидатов. В предвыборной гонке лидируют и.о. городского головы, секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов и экс-глава Харьковской ОГА, бывший народный депутат Украины ("Оппозиционный блок") Михаил Добкин.

Ранее сайт "Сегодня" выяснил, как кандидат Игорь Терехов проводит агитационную работу, кто составляет его электорат и на что претендент делает ставки.

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Также мы рассказывали о том, как Михаил Добкин планирует побеждать за счет проблем с COVID-19 и бывшей дружбы с Геннадием Кернесом.

Кроме того, мы выясняли, почему партия "Слуга народа" проигнорировала состязание за кресло главы Харькова и были ли у нее шансы одержать победу на выборах.

А также попытались разобраться, кто из влиятельных политиков и бизнесменов поддерживает кандидатов и кто из них может претендовать на "вакансию" теневого хозяина Харькова.

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