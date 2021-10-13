Слабое сердце, отравление, новые отношения или взятки в Раде: все версии убийства Антона Полякова

Причину смерти 33-летнего народного депутата до сих пор расследуют правоохранительные органы

Следствие называет несколько версий смерти Антона Полякова/Коллаж "Сегодня"

Новость о смерти народного депутата Украины Антона Полякова взбудоражила всю страну утром 8 октября. Его не стало при загадочных обстоятельствах. Сайт "Сегодня" собрал все версии гибели нардепа, которые звучали из уст его коллег, знакомых и правоохранителей.

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Не выдержало сердце

По данным полиции, Поляков умер после того, как ему стало плохо в такси. Его пытались спасти медики скорой помощи, однако не смогли. В тот же день тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу. По результатам вскрытия, смерть народного депутата наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. Но его коллеги по парламенту не верят, что смерть была естественной, ведь Полякову было 33 года, он вел активный образ жизни и занимался бегом.

На шее обнаружили след

В полиции заметили, что во время осмотра на шее Полякова было обнаружено покраснение. Еще на месте эксперт отметил, что оно могло возникнуть в результате того, что депутата вытаскивали из машины.

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Отравился опасной смесью

Позже СМИ обнародовали новые версииот источников в МВД: "Либо он сам отравился чем-то, либо его отравили". На эту мысль правоохранителей натолкнул факт, что в такси Полякова тошнило и рвало. На следующий день появились результаты экспертизы по токсикологии: в крови умершего выявили алкоголь и метадон. Эта смесь может спровоцировать летальный исход. Но, по мнению экспертов, Поляков эти вещества самостоятельно принять не мог.

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Смертельное вещество подмешали

Правдивость предположений об отравлении подтвердил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Иван Выгивский. Он заявил, что за несколько часов до смерти Поляков употреблял алкогольные напитки вместе с Рустамом Джамбулатовым, помощником народного депутата из группы "За майбутнє" Анны Скороход и однофамильцем криминального авторитета. Возможно, он мог подмешать яд в спиртное. Но эту версию опровергает врач-кардиолог, так как, согласно заключению судмедэкспертизы, смерть Полякова наступила в результате ишемической болезни сердца:

"Во время вскрытия была обнаружена атеросклеротическая бляшка? Действительно, бывает, что отравление может вызвать сердечный приступ, но в таком случае не было бы бляшки", – подчеркивает кардиолог Анна Солощенко.

При этом эта версия остаётся на уровне предположений – судмедэксперт о наличии бляшки не говорил.

Об обстоятельствах трагедии могут знать несколько человек

Таксист, в машине которого нашли бездыханного политика, признался в даче ложных показаний. Адвокат объяснил, что водитель сделал это потому, что "не хотел раздувать эту историю". После повторного свидетельства оказалось, что он в машине был не один. Об этом рассказал в эфире телеканала Украина 24 спикер МВД Артем Шевченко. Уже установлены все лица, с которыми контактировал нардеп перед смертью – их было трое. Шевченко добавил, что сейчас следствие работает с тремя свидетелями – таксистом, товарищем Полякова и еще одним человеком, которого не называют.

Ищите женщину

Следствие также взяло во внимание, что в ту роковую ночь Поляков поссорился со своей коллегой и сожительницей Анной Скороход. Якобы они разошлись из-за бытовых вопросов. Скороход состоит в браке, у Полякова была жена. Но в парламенте ходят слухи, что между депутатами была романтическая связь. Поговаривают, что женщина от него беременна.

Во время брифинга МВД правоохранители рассказали публично об отношениях Полякова и Скороход. Тем самым подтвердили парламентские сплетни.

Убрали политического конкурента

Антон Поляков, будучи народным избранником, уже активно строил планы на политическое будущее и вел переговоры по выдвижению своей кандидатуры в мэры Чернигова на ближайших выборах. Об этом он заявлял год назад в интервью региональному телеканалу UA: ЧЕРНИГОВ. Также его товарищ в парламенте Евгений Шевченко признался, что они обсуждали план по созданию совместной партии. Шевченко назвал Полякова "бунтарем", ведь ранее у него был не один конфликт на почве его деятельности.

Противостояние с депутатами монобольшинства

Один из последних публичных конфликтов – разоблачение "слуг народа". За три дня до смерти нардеп в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что депутатам раздавали конверты с деньгами за поддержку закона об олигархах прямо в туалете Верховной Рады. Соответствующее заявление Поляков подал в НАБУ.

В день трагедии представительница "зеленых" Галина Третьякова позволила себе аморальные высказывания о смерти нардепа, мол, теперь "минус один враг". За это ее временно отстранили от заседаний и грозятся выгнать из фракции.

Вел земельные войны

Журналист, который поехал на округ покойного нардепа-мажоритарщика, пообщался с местными жителями, которые озвучили новые зацепки. За пару дней до смерти Поляков вступил в конфликт с местными аграриями в селе Колычевка. Политик требовал отменить несанкционированную высадку возле водоема, добивался открытия уголовного производства.

Смерть Полякова