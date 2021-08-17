Визит Меркель в Москву: какие советы канцлер хочет получить у Путина

По мнению экспертов, канцлер будет просить у Москвы гарантии для Украины по поводу транзита газа, но получит ли она согласие на эти гарантии, неизвестно

Ангела Меркель направляется в Москву, чтобы просить у Кремля гарантий для Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

20 августа канцлер Германии Ангеле Меркель посетит Москву и встретится с президентом России Владимиром Путиным. А уже 22-го августа прилетит в Киев для переговоров с Владимиром Зеленским. Об этом ранее заявлял спикер немецкого правительства Штеффен Зайберт. Кто-то увидел в последовательности этих визитов символическую закономерность. Меркель едет к Путину посоветоваться, что ей сказать Зеленскому.

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Зачем на самом деле Меркель едет к хозяину Кремля, разбирался "Сегодня".

Маршрут Берлин – Москва – Киев

Ранее коментируя визит канцлера Германии в Киев пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил:

"Германия наш ключевой партнер в Европе в политике, экономике, торговле, промышленности и энергетике. Визит Ангелы Меркель в Украину доказывает, что без Украины и прямых переговоров с президентом Украины современные важнейшие вопросы безопасности в Европе не решат".

В свою очередь, политолог Владимир Фесенко отмечает, что Ангела Меркель не случайно едет сначала к Путину, а затем к Зеленскому.

"Канцлер будет обсуждать с двумя президентами две основные темы. Во -первых, вероятность переговоров между Газпромом и "Нафтогаз Украины" о продолжении транзита российского газа через украинскую ГТС после 2024 года. Во-вторых, необходимость возобновления переговоров в Нормандском формате. Напомню, что ранее президент Зеленский не раз заявлял о том, что только таким образом можно вывести переговорный процесс о мире на Донбассе из тупика".

Фесенко также подчеркивает, что гарантий успешных переговров Меркель с Путиным по украинским вопросам – нет. Россия может не пойти на уступки и продолжить энергетичское давление на Украину.

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"Но, в таком случае, судя по совместному заявлению Ангелы Меркель и главы Белого дома Джо Байдена (напомним, что оно было сделано во время визита канцлера в США) – против РФ будут введены санкции", – отмечает политолог.

День Независимости и Крымская платформа

Примечательно, что канцлер Германии прилетает в Киев накануне дня Независимости и старта саммита "Крымской платформы". Но Меркель не будет принимать участие в саммите и торжествах. Владимир Фесенко считает, что факт визита Меркель в эти дни говорит об уважении Германии к нашей стране.

"Таким образом, Меркель показывает, что поддерживает Украину. Но не стоит забывать, что главная цель поездки лидера Германии – склонить Владимира Путина к компромисам в отношении Украины. Участием в саммите она не желает создавать дополнительное напряжение в Кремле" – считает, Фесенко.

Он так же напоминает, что представители Германии все же примут участие в Крымской платформе. И подчеркивает, что далеко не все страны – участники (сейчас, свое участие в саммите уже подтвердили 38 государств) будут представлены на высшем уровне.

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По прогнозам экспертов, опрошенных "Сегодня" переговоры Зеленского и Меркель будут сложными. Политологи отмечают, что не стоит ждать прогресса в отношениях Германии и Украины после этой этой встречи.

Политологи отмечают, что не стоит ждать прогресса в отношениях Германии и Украины после этой этой встречи. Также эксперты отмечают, что сам факт визита Меркель в Украину является следствием жесткой дипломатии Офиса президента. По сути, Ангела Меркель едет в Киев, чтобы просить прощения за избранный курс , который в какой-то момент пошел вразрез с интересами Украины.

, который в какой-то момент пошел вразрез с интересами Украины. Ангела Меркель едет в Киев накануне своей отставки. Это своего рода прощальный визит, хотя канцлера, по мнению экспертов, рано списывать со счетов.

Больше подробностей о визите Ангелы Меркель в Украину – в спецтеме "Сегодня".

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