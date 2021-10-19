Версия полиции: подтвердилось отравление брата мэра Кривого Рога Андрея Павлова

Полиция обнародовала официальную причину смерти младшего брата застрелившегося в августе по неустановленным причинам мэра города Константина Павлова – Андрея. Согласно официальной версии, причиной смерти является алкогольное отравление.
Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.
Официальные данные
"Согласно официальному заключению судебно-медицинской экспертизы смерть криворожца наступила в результате токсического действия спиртов, случайного отравления алкоголем. Тело погибшего обнаружил знакомый, приехавший его навестить. Накануне пострадавший жаловался на проблемы со здоровьем. 18 октября в полицию поступило сообщение о смерти мужчины 1977 года в одной из квартир в Центрально-Городском районе г. Кривой Рог. По предварительной информации, видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего нет", – сказано в сообщении полиции.
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Неофициальная версия
Местные журналисты также утверждают, что проблема в первую очередь была в алкоголе.
"Люди из окружения умершего Константина Павлова знают, что тот старался контролировать своего брата и его пристрастие к спиртному. Но после смерти Константина Юрьевича убитый горем брат, по словам людей из окружения Павловых, снова начал выпивать. В прошлую пятницу, 15 октября, было ровно два месяца, как не стало Константина Юрьевича. Вероятнее всего, это и стало причиной затяжного алкогольного отравления, ставшего для Андрея Павлова фатальным", – написал в телеграм-канале Олег Ермолинский.
Как развивались события
- Чуть ранее знакомые семьи бывшего мэра Кривого Рога Константина Павлова заговорили об убийстве его младшего брата. "Я уверена, что его отравили. Если причина смерти действительно отравление, он точно не сам это сделал. Я уверена на 100%", – об этом заявила журналистамдепутат горсовета Кривого Рога Виктория Третяк.
- Вечером 18 октября телеграм-канал Блог Кривого Рога сообщает, что брат Константина Павлова Андрей был найден мертвым в личной квартире около 18:00. Обнаружили его друзья, которые зашли проведать его.
- Утром 19 октября стало известно, что правоохранители расследуют смерть брата погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова Андрея по статье об умышленном убийстве.
- Друг умершего рассказал полиции о последних минутах жизни 46-летнего Андрея Павлова.