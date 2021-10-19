Версия полиции: подтвердилось отравление брата мэра Кривого Рога Андрея Павлова

Журналисты рассказали свою версию произошедшего

Полиция сразу заявляла, что видимых следов насилия на теле Андрея не было / Фото "Сегодня" / Коллаж "Сегодня"

Полиция обнародовала официальную причину смерти младшего брата застрелившегося в августе по неустановленным причинам мэра города Константина Павлова – Андрея. Согласно официальной версии, причиной смерти является алкогольное отравление.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

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Официальные данные

"Согласно официальному заключению судебно-медицинской экспертизы смерть криворожца наступила в результате токсического действия спиртов, случайного отравления алкоголем. Тело погибшего обнаружил знакомый, приехавший его навестить. Накануне пострадавший жаловался на проблемы со здоровьем. 18 октября в полицию поступило сообщение о смерти мужчины 1977 года в одной из квартир в Центрально-Городском районе г. Кривой Рог. По предварительной информации, видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего нет", – сказано в сообщении полиции.

Неофициальная версия

Местные журналисты также утверждают, что проблема в первую очередь была в алкоголе.

"Люди из окружения умершего Константина Павлова знают, что тот старался контролировать своего брата и его пристрастие к спиртному. Но после смерти Константина Юрьевича убитый горем брат, по словам людей из окружения Павловых, снова начал выпивать. В прошлую пятницу, 15 октября, было ровно два месяца, как не стало Константина Юрьевича. Вероятнее всего, это и стало причиной затяжного алкогольного отравления, ставшего для Андрея Павлова фатальным", – написал в телеграм-канале Олег Ермолинский.

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