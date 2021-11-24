Тратим тысячу Зеленского: куда сходить или полететь и на что посмотреть – цены

В "Сегодня" узнали, сколько стоит путешествовать и "окультуриться" в Украине

"Президентскую тысячу" можно будет потратить на культурное развитие или спорт / Коллаж "Сегодня"

Уже менее, чем через месяц привитые против COVID-19 украинцы смогут получить обещанную президентом Владимиром Зеленским 1000 гривен. Воспользоваться ими предлагают через приложение "Дія". Но обналичить валюту не получится. Согласно программе, поощрение за прививку можно конвертировать в абонемент в спортзал, а также посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр или купить авиа- или железнодорожные билеты для путешествий внутри страны. Как можно воспользоваться "президенской тысячей" — подскажет сайт "Сегодня".

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Двери откроют не все заведения

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, который накануне подал заявление об оставке, объяснил, что список заведений будет ограниченным. По словам министра, принять участие в программе смогут лишь те заведения, которые будут соответствовать КВЭДам. А их, в свою очередь, утверждает Кабмин:

"Речь идет о компаниях, в которых основной КВЭД отвечает целевым направлениям поддержки. Это демонстрация кинофильмов, театральная и концертная деятельность, деятельность по поддержке театральных и концертных мероприятий, функционирование театральных и концертных залов, функционирование музеев, функционирование спортивных сооружений, деятельность спортивных клубов, деятельность фитнес-центров", — пояснил Ткаченко в своем Telegram-канале.

Программа эконом-класса

Согласно арифметике главы Минкульта, средний чек билета в кино, на спектакль или на выставку в Украине составляет примерно 90–100 грн. То есть каждый вакцинированный сможет "окультуриться" с десяток раз.

Это так, если только выбирать самые дешевые билеты. В кино это утренние сеансы в будние дни. Они и вовсе могут стоить 50-100 гривен. Вечерние сеансы обойдутся в 85-180 гривен с одного зрителя, в зависимости от кинотеатра.

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Билеты на утренние сеансы в одном из столичных кинотеатров / Скриншот

Если планировать кинопросмотр на субботу или воскресенье, придется приготовить по 120-180 гривен с человека. Для любителей индивидуальных ортопедических кресел подойдут VIP-залы. Но и стоимость у них соответствующая — в районе 500 гривен за билет.

Сеанс в кино для VIP-посетителей в столичном кинотеатре / Скриншот

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Для любителей театра, оперы и балета

Кинотеатры выставляют афиши за пару дней до сеанса, а билеты на балет можно забронировать уже на следующий месяц. Например, накануне праздника насладиться балетом "Щелкунчик" в Национальном академическом театре оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко. Цены стартуют от 100 гривен за место на самом верхнем ярусе и достигают максимума в 1500 грн за кресло в первом ряду партера.

Цены на билеты на балет "Щелкунчик" на 30-е декабря / Скриншот

Билеты на оперу немного ниже. Например, в Киевском национальном академическом театре оперетты можно сходить на мюзикл за "За двумя зайцами", заплатив от 60 до 500 гривен с человека.

Цены на мюзикл "За двумя зайцами" на 26-е декабря / Скриншот

Произведения Вивальди, Моцарта и Чайковского можно послушать на концерте симфонического оркестра. Стоимость билета варьируется от 550 до 800 гривен.

Декабрьские концерты симфонической музыки / Скриншот

Выступления украинских и зарубежных исполнителей могут стоить от 300 до 4000 гривен. Примерно в таком же диапазоне находятся цены на выступления юмористически коллективов. От 180 до 4000 гривен нужно отложить, чтобы попасть на живое выступление "Студии Квартал-95", руководителем которой раньше был Владимир Зеленский.

Цены на концерт "кварталовцев" в Киеве / Cкриншот

День в музее

Что касается музеев, они найдутся на любой вкус. В Национальном художественном музее Украины за вход попросят заплатить 100-200 гривен, зависимо от выставки. В музее Ханенко вход для взрослых 100 гривен, для студентов и школьников скидка 50%. Чтобы попасть в Национальный научно-природоведческий музей, нужно иметь при себе 120 гривен для взрослого билета. Есть музее, где стоимость входа и ниже, и выше. Но в целом, министр не соврал и перед входом на выставку или экспозицию, у вас попросят от 100 до 200 гривен.

Далеко не улетишь

Если тратить деньги на путешествия по Украине, то возможности отталкиваются от направления и класса поезда. Например, по самому популярному новогоднему направлению Киев-Львов на декабрь уже есть билеты на плацкарт за 183,72 гривны. Место в купе может стоить плюс-минус 300 гривен. Люкс — 840-1488 гривен в одну сторону.

Если выбирать скоростной экспресс, "Укрзализниця" предлагает билеты за 423,86 в сидячем вагоне второго класса и 582,53 гривен в первом классе.

Билет в одну сторону по направлению Киев-Львов в Интресити / Скриншот

Если пользоваться услугами авиаперевозчиков, билет на самолет "президентская тысяча" не покроет. Чтобы перемещаться со столицы на запад по воздуху, нужно приготовить от 2057 гривен в одну сторону.

Билет на внутренний рейс Киев-Львов / Скриншот

Авиарейс Киев-Харьков обойдется примерно в те же деньги, Киев-Одесса — от 781 гривны, Киев-Ивано Франковск — от 2375 грн, Киев-Днепр — от 1738 грн.

В здоровом теле

Президент упомянул, что тысячу можно использовать на покупку абонемента в спортзал или фитнес-центр. Но в таком случае можно рассчитывать максимум на один месяц занятий. В Киеве цены на клубные карты на 30 дней обойдутся от 600 до несколько тысяч гривен. На цену влияет вид абонемента.

Виды абонементов в небольшой спортзал на Оболони / Скриншот

С "лишней" тысячей гривен каждый волен выбирать: ходить по театрам и выставкам много, например, посетить 10 разных спектаклей или выставок, но экономно, или шикануть на все деньги и наконец-то зарезервировать лучшие места в партере.