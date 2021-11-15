Новый этап изоляции Украины от РФ и Беларуси: стена на границе, визы для россиян и запрет на полеты

Украина выбрала тактику "стены" с Беларусью и Россией, и это видно не только на границе

Денис Монастырский: "Поставлена задача - укрепить границы с Россией и Беларусью". Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине закрыто авиасообщение с Россией и Беларусью, на сухопутных границах хотят воздвигнуть стены, а гражданам России предлагают запретить въезд в нашу страну. Сайт "Сегодня" выяснил, нужно ли Украине укреплять рубежи, можем ли мы изолироваться от соседних стран и к чему это приведет.

Укрепление границ

Правительство Украины решило оборудовать границы Украины с Россией и Беларусью. Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1".

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"У нас фактически отсутствует нормальная граница с Россией и Беларусью. Пограничники есть, граница обозначена, но самого сооружения границы нет", – сказал он, добавив, что данный вопрос обострился на фоне миграционной угрозы из Беларуси.

"Наша задача – в следующем году построить границы с Россией и Беларусью. Речь идет о 1000 км государственной границы", – сказал глава МВД.

Монастырский хочет усилить границу. Коллаж "Сегодня"

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Отметим, что Украина уже начала строить ограждения на границе с Россией в Луганской области. Там обустроили комплекс защитных инженерных сооружений: противотранспортные ров и вал, контрольно-следовую полосу, рокадную дорогу, заградительный забор с колючей проволокой и интеллектуальную систему видеонаблюдения на 15 наблюдательных башнях.

Как отметил Монастырский, благодаря таким мерам, можно будет противодействовать попыткам вторжения, диверсионного проникновения, нелегальной миграции и контрабанде. Он также добавил, что это будет "интеллектуальная граница", требующая минимального вмешательства человека, а отслеживать нарушения рубежей можно будет даже из Киева.

Денис Монастырский познакомился с состоянием государственной границы с Россией. Фото: коллаж "Сегодня"

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Запрет на въезд или визовый режим

2 ноября на сайте президента Украины была зарегистрирована петиция с просьбой запретить въезд россиянам в страну или ввести для них визовый режим. Документ собрал более 25 тысяч подписей, что обязывает Владимира Зеленского дать на нее ответ.

К слову, вероятность визового режима с Россией в Украине обсуждается с 2014 года. В 2017 году вопрос даже планировали рассматривать в Верховной Раде. Тогда МИД Украины разъяснил, что в случае принятия Москвой зеркальных мер пострадают около 3 миллионов граждан Украины, проживающих в РФ.

Вероятность визового режима с Россией в Украине обсуждается с 2014 года. Фото: osnmedia

Авиарейсы остановлены

Сегодня все прямые рейсы, связывающие Украину с Россией и Беларусью отменены. В 2015 году Украина ввела санкции в отношении России. Одной из ограничительных мер был запрет на полеты в РФ и пользование украинским воздушным пространством для всех российских авиакомпаний. Для снятия запрета авиакомпании должны были отказаться от полетов в аннексированный Крым и заплатить штраф. В ответ на это РФ запретила всем украинским авиаперевозчикам использовать свое воздушное пространство.

С мая 2021 года Украина полностью прекратила авиасообщение с Беларусью после инцидента с задержанием в аэропорту Минска оппозиционного блогера Романа Протасевича.

Сегодня все прямые рейсы, связывающие Украину с Россией и Беларусью отменены. Фото: naviny.belsat.eu

Поездов стало меньше

Железнодорожное сообщение между Россией и Украиной пока сохраняется, но его интенсивность сократилась по сравнению с 2013 годом.

С 14 декабря 2014 года холдинг "Российские железные дороги" отменил все пассажирские перевозки в Украину из-за снижения числа пассажиров. С этого момента железнодорожное сообщение Украины с РФ осуществляется только поездами "Укрзализныци" и "Железной дороги Молдовы".

Железнодорожное сообщение между Россией и Украиной пока сохраняется, но его интенсивность сократилась. Фото: capital.ua

К чему приведет изоляция

Политолог Александра Решмедилова рассказала для "Сегодня" о рисках, которые могут возникнуть из-за радикальной изоляции от Российской Федерации и Республики Беларусь.

"Радикальные шаги, которые приведут к окончательному разрыву отношений с Россией и Беларусью, могут вызвать недовольство у части общества. К тому же это приведет к остановке трудовой миграции и прекращению товарооборота между странами, а соответственно, к упадку экономики", – говорит Решмедилова.

Александра Решмедилова: "Радикальніе шаги приведут к упадку экономики" / Фото: Facebook

Политолог Владимир Цыбулько отмечает, что Украина не сможет полностью закрыть границы с Беларусью и Россией из-за международных обязательств.

"Несмотря на агрессивное поведение России и Беларуси, мы не можем перекрыть границы. Через них проходит транзит товаров и людей из ЕС. Изолируясь от соседних стран, мы изолируем Европу", – объясняет он.

Владимир Цыбулько: "Изолируясь от соседних стран, мы изолируем Европу" / Фото: Facebook

Есть ли у власти стратегия

По мнению Решмедиловой, сегодня украинская власть не демонстрирует четкий план, как строить отношения с Россией и Беларусью.

"У власти нет четкой стратегии относительно изоляции от соседей. Пока мы слышим лишь точечные заявления чиновников. Возможно, власть зондирует почву, чтобы узнать реакцию общества", – говорит она.

Нужна ли Украине стена на границе

Политолог Руслан Бортник отмечает, что стена, в лучшем случае, появится через несколько лет.

"К тому времени угроза вторжения мигрантов, о которой сегодня говорят в МВД, может быть неактуальной" – задается он вопросом.

В то же время политолог Игорь Петренко называет решение об укреплении границы правильным.

"Фортификацию нужно было организовать давно. Государство начинается с границ. Это не означает, что мы хотим оградиться от граждан РФ и Беларуси, но мы должны защитить страну от контрабанды, нелегалов и диверсантов", – объясняет он.

Игорь Петренко: "Фортификацию нужно было организовать давно" / Фото: Facebook

Владимир Цыбулько также считает, что необходимо усилить контроль за границей.

"Многие украинцы недовольны увеличением бюджета МВД. Закупать камеры, беспилотники, конечно, необходимо, но выделение денег на строительство масштабной линии обороны может вызвать возмущение", – говорит Цыбулько.

Большие деньги и коррупционные соблазны

Как отмечает Руслан Бортник, именно вопрос бюджета может быть одной из главных причин возникновения идеи строительства стены. Все зависит от того, сможет ли власть исключить коррупционную составляющую.

"Любая государственная стройка – это большие деньги. На проект укрепления границ будут выделены миллионы, если не миллиарды гривен. Вполне возможно, что некие заинтересованные лица желают получить доступ к такому финансированию", – говорит Бортник.

Руслан Бортник: "Любая государственная стройка – это большие деньги и коррупционные соблазны" / Фото: Facebook

Стена Яценюка

Идея укрепить границу с Россией появилась еще в 2014 году. С инициативой выступил занимавший тогда пост премьер-министра Украины Арсений Яценюк.

"Кому не нравится "Стена", может называть этот проект "Европейский вал". Это обустройство восточной границы ЕС", – объяснял тогда глава правительства.

По его словам, укрепления должны помочь Украине и Европе защититься от возможного вторжения России.

Изначально предполагалось, что на границе протяженностью 2000 км появится сплошной забор из высокопрочной стали. По забору и колючей проволоке хотели пустить электрический ток. Подходы к "Стене" собирались заминировать, оборудовать противотанковыми рвами, насыпями и наблюдательными вышками. На отдельных участках планировали создать водные преграды, установить датчики движения и замаскированные противотанковые модули.

Украинские политики сравнивали задумку с "линией Маннергейма" и разделительным барьером на границе Израиля и Египта. Завершить строительство планировали в 2018 году.

Укрепления должны помочь Украине и Европе защититься от возможного вторжения России. Фото: ГПСУ

На данное время проект реализован на 51,4%. Как объяснили в Госпогранслужбе Украины, 5 лет понадобилось только на разработку законопроектов, которые позволяют пограничникам отчуждать землю у лесохозяйственных и сельскохозяйственных производителей без возмещения потерь.

По словам главы ГПСУ Сергея Дейнеко, за все время укрепления границы обустроено 400 км противотанковых рвов, 330 км рокадной дороги, 70 км колючей проволоки и 100 км металлического забора.

Сергей Дейнеко: "Проект "Стена" реализован на 51,4%". Фото: comments.ua

Напомним, после того, как Беларусь направила потоки мигрантов на соседние страны – Литву, Польшу, Латвию – заговорили и об угрозе для нашей страны. В Украине забили тревогу: Лукашенко может неожиданно перенаправить мигрантов к нашей границе. В связи с этим Украина уже усиливает границу с Беларусью с помощью инженерных укреплений, техники, в ход пустили даже беспилотники.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина может воздвигнуть стену на границе с неподконтрольными территориями Донбасса и разорвать все отношения с местными жителями.