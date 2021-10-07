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Разумков: "Слуги", проголосовавшие за отставку, приходили извиняться

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
7 октября, 21:56
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По словам бывшего спикера Верховной Рады, извинился не один человек
Руками "за" отставку, а в голове - другое / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Руками "за" отставку, а в голове - другое / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Далеко не все депутаты Верховной Рады, которые проголосовали 7 октября за отзыв с поста спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, были согласны с таким решением.

Об этом рассказал Дмитрий Александрович уже после голосования в интервью телеканалу Би-Би-Си.

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"Даже среди тех 215 депутатов "Слуги народа", которые сегодня проголосовали за отставку, есть те, кто приходил и говорил: "Извини, что мы так сделали". Если это сознательный выбор, то ты после него не извиняешься, правда? Если ты считаешь, что Разумков плохой председатель Верховной Рады, то тебе не за что извиняться. И это делают не один, не два и не три человека", – рассказал журналистам Разумков.

Наказание

Уже есть сигналы, что в отношении тех депутатов, которые попытались публично заявить против отставки Дмитрия Разумкова, ведутся "воспитательные работы".

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Депутат Верховной Рады из партии "Батькивщина" Андрей Николаенко на своей странице в Facebook разместил свой комментарий, почему он не голосовал за отзыв Разумкова. За это его тут же исключили из фракционного чата "Батькивщины".

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Отставка Разумкова

  • 4 октября "слуги народа" подали в парламент подписные листы приблизительно с 200 подписями народных депутатов, запустив процедуру снятия Разумкова с должности.
  • "Слуга народа" хотела снять спикера с должности уже на этой неделе, но Разумков заявил, что будет идти строго по Регламенту, с соблюдением всех процедур, – его отставка на этой неделе казалась очень маловероятной, но для "слуг" нет ничего невозможного. В связи с этим Разумкова даже отстранили от ведения заседаний.
  • Спикер заявлял о прекращении борьбы с нарушениями в Раде: "Я не буду политические ссоры превращать в болото. Хотят идти в обход закона, пусть идут. Я не буду обращаться в суд (для обжалования решения). Наверное, я ошибся в людях".
  • Депутаты назначили Гетманцева временно вести заседание, поскольку ни Разумков, ни его заместитель Стефанчук не могли этого делать из-за конфликта интересов.
  • В итоге Рада 284 голосами уволила Разумкова с должности.

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